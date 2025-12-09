Quién es Bartolomé Abdala, el senador que hoy es presidente

El presidente Javier Milei viajó este fin de semana a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado. De manera simultánea, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España. La segunda en la linea sucesoria se encuentra participando del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de Diputados, donde aprovechó para reclamar por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La ausencia concurrente de ambos mandatarios activó de inmediato el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución Nacional, nombrando al Presidente Provisional del Senado, Bartolome Abdala, tercero en la línea de sucesión, como a cargo del Poder Ejecutivo desde este lunes. Un hecho que se da en el marco de la conocida interna que divide a los principales referentes de La Libertad Avanza. Se estima que el senador por San Luis permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que se espera el regreso del presidente a la Argentina.

"Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo", tuiteó el senador puntano en su cuenta de X y agregó: "Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica". En el mismo mensaje, sumo los siguientes hashtag: #TeQuieroSanLuis #TeQuieroArgentina".

Abdala es un contador público y desde diciembre de 2023 ejerce como senador nacional por San Luis; ese mismo mes fue elegido presidente provisional del Senado, un puesto que lo ubicó en la línea de sucesión presidencial y le dio visibilidad nacional. Su origen político lo ubica en ámbitos puntanos cercanos al peronismo, donde fue ministro de Turismo durante la gestión de los Rodríguez Saá, luego decidió saltar de vereda ingresando al macrismo, presidiendo la filial puntana del PRO, antes de pasarse al espacio libertario.

Su acercamiento a La Libertad Avanza (LLA) fue gradual y pragmático: Abdala dejó el PRO en 2021 y, según contó él mismo en entrevistas y reportajes, se sumó al espacio de Javier Milei porque “Creo que Javier es el que mejor representa las ideas de la libertad que tenía el propio Mauricio Macri al inicio de su carrera política y que después, cuando fue gobierno, no supo o pudo aplicar. Por eso me convencí a acompañarlo a él”.

En el nuevo escenario nacional Abdala combinó experiencia provincial y capacidad de armado. Dentro de la interna de LLA, marcada por tensiones entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el legislador se ubicó como un actor de equilibrio institucional. Su elección como presidente provisional del Senado fue, en parte, resultado de negociaciones que involucraron a distintos operadores y él mismo relativizando públicamente la profundidad del conflicto entre la dupla presidencial al subrayar que “dentro de un espacio político tenés ideas diferentes” y que esas diferencias no necesariamente rompen la coalición.