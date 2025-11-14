Quiénes son los empresarios más comprometidos en la Causa Cuadernos

La Causa Cuadernos investiga pagos de sobornos por contratos de obra pública entre 2003 y 2015. El juicio oral comenzó el 6 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Oral Federal 7, con 87 imputados: 22 exfuncionarios y 65 empresarios. La fiscal Fabiana León acusa a Cristina Fernández de Kirchner de liderar una asociación ilícita con Julio De Vido y Roberto Baratta. Los empresarios enfrentan cargos por cohecho activo y dádivas, con un monto total estimado en 70 millones de dólares en coimas, según anotaciones de Oscar Centeno y confesiones de 25 arrepentidos. El TOF 7 rechazó en octubre de 2025 ofertas de reparación económica por 12 a 21 millones de dólares de 50 acusados, para priorizar el debate público.

Los empresarios más comprometidos, por volumen de pagos atribuidos y rol en el esquema, incluyen a quienes controlaban licitaciones en construcción, energía y transporte. Carlos Wagner, de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), confesó en 2018 ser el recaudador principal. Admitió coordinar sobornos por 50 millones de dólares en 200 contratos, entregados en bolsos a Baratta en el edificio de la Subsecretaría de Obras Públicas. Su testimonio detalla reuniones semanales donde distribuía cuotas fijas del 1% al 5% de cada obra.

Ángelo Calcaterra, de IECSA (parte del Grupo Macri), enfrenta acusaciones por 8 millones de dólares en coimas por obras viales en Santa Cruz y ferroviarias. No se acogió al arrepentimiento, pero peritajes confirman entregas en 2010 y 2013. Vendió la empresa en 2017 por 400 millones de dólares. En septiembre de 2025, ofreció 2.400 millones de pesos para extinguir la acción penal, rechazado por el tribunal.

Aldo Roggio, del Grupo Roggio (Metrovías y Emova), arrepentido parcial, confesó pagos por 4 millones de dólares en 2008 por concesiones de subtes y recolección de residuos en Buenos Aires. Sus anotaciones en los cuadernos de Centeno registran 15 entregas en la calle Tucumán. Propuso 1.500 millones de pesos en reparación, incluyendo inmuebles.

Enrique Pescarmona, de IMPSA, admitió sobornos por 3 millones de dólares en contratos eólicos y hidroeléctricos, como la represa Cóndor Cliff. Su confesión detalla envíos a Río Gallegos en 2012. Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, confesó 5 millones de dólares por obras en Yacyretá y subsidios energéticos, con pagos en dólares a José López en 2014.

Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo, enfrentan cargos por 2 millones de dólares en licencias petroleras en Vaca Muerta. López, imputado sin arrepentimiento, aparece en 12 anotaciones de Centeno por entregas en Olivos. Ofrecieron 1 millón de dólares en septiembre de 2025.

Héctor Zabaleta, ex gerente de Techint, arrepentido, confesó 10 millones de dólares por gasoductos y siderúrgicas, incluyendo Sidor en Venezuela. Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux Corsán, admitió 2,5 millones de dólares por la central Río Turbio, con fallas técnicas que costaron 300 millones de dólares al Estado.

Estos casos muestran un circuito donde empresarios pagaban para adjudicarse 1.200 obras, según la AFIP. El juicio prevé 500 audiencias en dos años, con pruebas de extractos bancarios y videos de entregas. Las confesiones de arrepentidos como Wagner y Clarens, quien movió 20 bolsos, sustentan la acusación. El proceso podría extenderse hasta 2027, exponiendo el vínculo entre contratos estatales y pagos ilegales.