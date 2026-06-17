Tenembaum insidioso: "Milei no va contra Adorni porque tiene miedo"

El periodista Ernesto Tenembaum salió al aire por Radio Con Vos con una lectura filosa sobre el escándalo de Manuel Adorni y la llamativa decisión de Javier Milei de seguir respaldando a su jefe de Gabinete pese al costo político creciente. La entrevista del funcionario en La Nación+, donde declaró haber reunido más de medio millón de dólares gracias a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, dejó al gobierno en una posición difícil de sostener. Sin embargo, Milei no soltó la mano. Para Tenembaum, la explicación no es la lealtad: es el miedo.

"Una cosa que se ha instalado es que Adorni sabe, porque Adorni tiene datos y es parte de la banda, entonces ha cobrado, ha visto, ha sido cómplice, entonces puede hablar", planteó el conductor. Pero enseguida puso reparos a esa lectura: "Yo tengo un ruido con eso. Creo que un arrepentido que habla es un tipo que queda muy débil". Y completó: "Adorni no tiene dónde caer. La oposición no lo va a bancar, los jueces no lo van a bancar. El único que lo banca es Milei. En el momento en que Adorni rompa con Milei y cuente algo, Adorni de verdad puede ir preso. Contar cosas sobre el poder al que uno pertenece es un camino de ida y es muy riesgoso".

La hipótesis más provocadora llegó a continuación. Para Tenembaum, la verdadera razón por la que Milei no sale a cortar cabezas es que el temeroso es él: "Milei tiene una reacción que es muy clara con quienes participaron de negocios con él: lo que busca es no agredirlos, no ofenderlos. Porque el que tiene miedo es Milei, más allá de lo que pueda hacer o no Adorni".

Para ilustrar el patrón, el periodista recurrió al antecedente del caso Espert: "Cuando explotó el quilombo por Espert, todo el mundo del liberalismo sabía que había recibido plata de un sospechoso del narco, pero lo bancó hasta último momento porque tiene miedo a que Espert de repente dé información a otros". La lógica, según Tenembaum, se repite con Adorni: sostenerlo no sería un acto de lealtad sino de autopreservación.

El análisis de Tenembaum llegó en un momento en que la presión sobre Adorni se acumula desde varios frentes. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo calificó de "vergüenza" y reclamó su presencia en el Congreso. Bloques aliados del PRO y de la UCR también le exigieron al gobierno un punto final a la situación. Pese a todo eso, Milei se limitó a retuitear un mensaje del cineasta libertario Santiago Oría en apoyo al funcionario. Una reacción que, a la luz del análisis de Tenembaum, hablaría menos de convicción que de cálculo.