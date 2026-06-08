Vidal vs. Milei: el archivo como arma y el PRO en la mira

Lo que ocurrió este fin de semana entre María Eugenia Vidal y el gobierno de Javier Milei no fue un cruce circunstancial ni una escaramuza menor en la previa electoral. Fue la manifestación más nítida hasta ahora de una fractura que lleva meses gestándose en silencio y que, cuando finalmente se expresa, lo hace con los métodos más elocuentes posibles: el archivo judicial, el comunicado viral y el meme como réplica. Una disputa de fondo resuelta con las herramientas del ecosistema digital. Y en esa elección de herramientas reside, precisamente, el dato político más revelador del episodio.

El detonante fue una entrevista que Vidal concedió el jueves 5 de junio a Infobae. La exgobernadora bonaerense comparó la situación de Manuel Adorni con el funcionamiento del gobierno de Mauricio Macri y, consultada sobre si el exjefe de Gabinete Marcos Peña podría haber atravesado una polémica similar, fue categórica: "Nunca, nunca. Estoy segura que nunca".

También sostuvo que Macri no hubiera permitido tener un jefe de Gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada. La respuesta oficial llegó el sábado bajo la forma de un comunicado de la Oficina de Respuesta Oficial titulado "La hipocresía de María Eugenia Vidal", donde se enumeraron sus causas judiciales con la precisión selectiva que caracteriza a ese tipo de documentos. Vidal respondió ese mismo domingo con un posteo en X que ironizaba: "Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni", acompañado de una imagen de un esqueleto en posición de paciente espera.

Antes de analizar el intercambio conviene precisar un dato que el debate público tendió a distorsionar. Adorni no ha vencido aún el plazo legal para presentar su declaración jurada patrimonial. La obligación existe, el plazo corre, y la presentación —o su ausencia— tendrá consecuencias institucionales en el momento que corresponda. Lo que sí es cierto, y lo que Vidal señaló con más eficacia que precisión técnica, es que el jefe de Gabinete no ha sabido dar una respuesta pública convincente sobre las inconsistencias que la prensa detectó en su patrimonio declarado: gastos en efectivo de magnitud difícil de justificar con los ingresos conocidos.

El comunicado oficial fue extenso, construido en el tono de denuncia que la Oficina de Respuesta Oficial ha adoptado como registro permanente, y merece ser citado en sus pasajes más significativos porque la selección de argumentos revela tanto como los argumentos mismos. "Esta hipocresía marca una era de la política argentina: Vidal se cree con autoridad moral para dar lecciones de ética y fustigar a otros por falta de transparencia, mientras su propio expediente la deja completamente en ridículo", sostuvo el texto. Y luego, con la cadencia acumulativa que caracteriza al género: "María Eugenia Vidal se pone del lado del kirchnerismo para atacar a un gobierno por supuesta corrupción cuando ella tiene 200 veces más denuncias en su contra. Que alguien le avise a 'Heidi' que no se puede ser ladrón y policía al mismo tiempo."

El apodo, el tono, la lógica del argumento: todo es reconocible para quien siguió la comunicación política del kirchnerismo durante sus años de gestión. La Oficina de Respuesta Oficial es, en su diseño, su lógica operativa y su función política, un instrumento de guerra informativa que no se diferencia en nada sustancial de los aparatos de contrainformación que el kirchnerismo construyó y perfeccionó durante años. El método es invariable: ante una crítica que incomoda, no se articula una refutación argumental sino que se despliega el archivo del crítico. Se identifican las causas judiciales, las contradicciones patrimoniales, las distancias entre el discurso público y los hechos documentados, y se lanza todo junto en un formato diseñado para la circulación en redes. La operación no busca responder a la crítica original: busca desacreditar al emisor para que el mensaje pierda eficacia. Es la lógica del "¿y vos quién sos para hablarme?", que no refuta el argumento sino que cancela al interlocutor.

El comunicado oficial también recordó que "la causa de los aportantes truchos de la campaña 2017 fue lo más grave de su supuesto modelo de transparencia: se utilizaron nombres de beneficiarios de planes sociales sin su consentimiento para simular aportes privados. La Corte Suprema dejó firmes las multas al PRO en 2025 y sepultó cualquier relato de limpieza. Fueron culpables." El señalamiento tiene una base fáctica que no puede ignorarse: las multas existen y quedaron firmes.

Sobre Vidal corresponde, sin embargo, una distinción que el comunicado oficial deliberadamente omite. La exgobernadora fue sobreseída en ambas causas que se le imputaron —la de enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de un departamento en Recoleta y la investigación por aportantes truchos—. Eso no la convierte en un modelo de transparencia republicana ni clausura el debate sobre la calidad institucional de su gestión, pero sí hace que la equiparación con un funcionario en ejercicio cuya situación patrimonial genera preguntas sin respuesta pública sea una comparación construida sobre premisas asimétricas. El argumento del gobierno no es que Adorni actuó correctamente: es que Vidal tampoco lo hizo. Esa no es una defensa.

El rol que Vidal está cumpliendo en esta etapa responde a una estrategia del PRO que tiene coherencia propia aunque sus ejecutores la apliquen con torpeza. El espacio necesita diferenciarse de LLA antes de octubre sin romper del todo una alianza que le resultó legislativamente funcional y que, rota del todo, podría tener costos electorales difíciles de calcular. La propia Vidal rechazó la idea de que una candidatura propia del PRO favorezca automáticamente al kirchnerismo, recordando que Milei compitió por fuera de Juntos por el Cambio en 2023 y terminó imponiéndose en las urnas.

En ese esquema, la exgobernadora opera como espada: instala la diferenciación, marca los límites, construye la narrativa de que el PRO tiene estándares que LLA incumple, sin que la conducción del espacio tenga que comprometer su posición en la negociación cotidiana con el gobierno. Es un trabajo políticamente necesario para el macrismo y Vidal lo ejecuta con eficacia. El problema es que esa diferenciación descansa sobre una superioridad ética que el historial colectivo del espacio hace difícil sostener con solidez argumental.

Cuando dos espacios que gobernaron juntos, se apoyaron mutuamente en el Congreso y compartieron funcionarios y orientación programática comienzan a intercambiarse archivos judiciales en redes sociales, lo que exhiben no es la diferencia entre ellos sino su semejanza estructural. Ambos aprendieron que el archivo es el arma definitiva de la política argentina contemporánea. Ambos la están usando. Y ambos, al hacerlo, validan una forma de deliberación pública que convierte cualquier debate sobre gestión en una competencia de expedientes donde el que tiene el legajo más limpio gana el argumento —y nadie, en ese juego, tiene el legajo completamente limpio.

El meme del esqueleto esperando la declaración jurada de Adorni cerró el fin de semana con la estética que la política argentina parece haber adoptado como lengua franca. Eficaz, inmediato, descartable. Y absolutamente incapaz de responder la pregunta de fondo que el caso Adorni instaló y que ninguno de los dos bandos en disputa parece interesado en responder con seriedad: qué estándares de transparencia patrimonial deben cumplir los funcionarios públicos, cómo se verifican institucionalmente y quién tiene autoridad moral para exigirlos. Esa pregunta no tiene respuesta en un hilo de X.