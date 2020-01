Vidal y Sacco: minivacaciones románticas y encuentro político en Pinamar

María Eugenia Vidal llegó ayer a la costa atlántica y no perdió el tiempo: el viernes ya pasó todo el día en la playa. Acompañada de su flamante pareja, el periodista Enrique Sacco, pasaron gran parte del día en “La Rambla”, un coqueto balneario en el norte de Pinamar. Intentaron escaparle a los flashes, pero algunas imágenes de ella en la arena empezaron a circular en las redes y luego la encontró NOTICIAS. “¿No podemos evitar las fotos?”, fue el pedido de la ex gobernadora, aunque no le escapó al momento.

A pesar de que acaba de llegar de un romántico viaje por París con su nuevo novio, apenas llegaron a Buenos Aires encararon para la costa. Sin embargo, no todo es amor: este medio la encontró dialogando con Martín Yeza, el intendente de la ciudad, uno de los políticos de Juntos por el Cambio que logró revalidar su puesto y que aún le responde. Sin embargo, la ex gobernadora le aseguró a esta revista que vino a descansar a la costa, donde se quedará hasta el domingo, y que no se meterá en los asuntos de la actualidad. “Si quieren hablar de política hablen con él”, dijo Vidal, en referencia a Yeza.



Sacco, que fue quien inicialmente había planificado el viaje –Vidal luego se acopló al plan-, vino a la costa con su abogado Diego Pirota, que también se sumó a la tarde playera.