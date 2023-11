Youtubers mileistas denunciaron que los censuran

“Las autoridades jugaron todas para Massa, todo lo que tiene que ver con la metodología fueron cambios a favor de Massa y en contra de mi persona. Incluso a nosotros nos pusieron un cupo de invitados inferior al que les dieron a ellos”, fue la declaración que dió a conocer Javier Milei en Radio Continental. El candidato libertario se mostró contrariado por la dinámica del debate televisivo que, en un primer tiempo, jugó a favor de su rival peronista Sergio Massa.

Para muchos analistas, el candidato presidencial de Unión por la Patria tuvo una perfomance que lo llevó, con astucia y oralidad, a las cuerdas a su par de La Libertad Avanza. Sin embargo, Javier Milei tuvo otra impresión: “En las redes el saldo fue muy positivo para nosotros. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo percibe como un mentiroso y cara de piedra. A mí me habían dicho que era un mentiroso, pero juro que me sorprendió, no puedo creer que una persona mienta tanto. Es la actitud de un psicópata. Viendo como está destruyendo la economía, es de teflón”.

Por otro lado, varios seguidores del libertario denunciaron, en sus cuentas de redes sociales, cierta censura por parte del equipo de comunicación del la coalición del actual ministro de Economía. “Nos tumbaron el directo de Youtube. Estamos en Twitch. Les pido a todos disculpas por lo sucedido en Youtube. Siento que les falle fulero. Éramos 40.000 personas en el primer minuto de debate. Estoy hecho mierda”, afirmó Franco Pisso, el abogado y youtuber que asesora en redes a La Libertad Avanza.

Otro posteo, realizado en la cuenta denominada Traductor, denunció que “Youtube de Google bajó a todos los streamers opositores un rato antes de que empiece el debate”. El enigmático usuario libertario explicó: “Massa manda a googlear. Google, para sorpresa de nadie, está lleno de propaganda anti Milei financiada por Unión por la Patria (la coalición kirchnerista de Massa). Eso no es democracia”. Inmediatamente, posterior a este posteó, se difunde en las redes un screenshot en el que se visualiza que el frente electoral oficialista aportó en publicidad 93.885.000 de pesos en 932 anuncios de la red social.

Por el momento, las denuncias y explicaciones del caso solo se manifestaron en las cuentas de las redes sociales de los activistas de la agrupación liderada por Javier Milei. Quedan una semana para el balotaje de las elecciones nacionales y, en los pronósticos, todavía se muestra una notable paridad entre los dos candidatos presidenciales.

por R.N.