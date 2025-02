La batalla cultural: los músicos contra la derecha

La intersección entre la política y la música ha sido un campo de batalla constante en la historia cultural contemporánea. Desde la explosión del rock como fenómeno de resistencia en los años sesenta hasta la confrontación entre artistas pop y líderes políticos en la actualidad, esta relación ha seguido un patrón recurrente: los políticos rara vez triunfan en la batalla cultural, y los músicos que intentan influir en política suelen encontrar grandes obstáculos. En un mundo cada vez más polarizado, esta dinámica se intensifica, transformando a los artistas en símbolos de lucha social, y a los políticos de derecha en opositores de la llamada cultura woke.

Escenario

"Tienen tantas mentiras, tantas criptomonedas, tanta libertad", cantó al ritmo de “Llevátelo”, en el escenario de Cosquín Rock el último fin de semana Ciro Martínez, en una clara alusión al escándalo de la criptoestafa promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La multitud, unas 120 mil personas, no tardó en responder con cánticos contra el mandatario.

Si bien el evento recibió una condonación del IVA por 4.000 millones de pesos, beneficio que alcanzó al productor José Palazzo (criticado ya en 2024 por Milei con tiros por elevación al gobernador cordobés Martín Llaryora), esta edición del Cosquín Rock fue una de las más politizadas en años.

Desde el público se escucharon consignas como "Milei basura, vos sos la dictadura" y "el que no salta, votó a Milei", reflejando el descontento con la gestión del líder libertario. Y las críticas también llegaron desde los propios músicos. Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, dedicó su show a artistas como Lali Espósito, María Becerra y Milo J, denunciando lo que consideró "agravio y censura a la cultura". Wos, en su habitual improvisación, lanzó versos filosos: "No escuchar los perros enfermos que hablan, que solamente ladran, que solo quieren el poder, pero hacen boludeces y lo van a perder", encendiendo aún más a la audiencia.

Dillom, otro de los artistas críticos, se sumó a la defensa de sus colegas: "El que se mete con María BCRA se mete conmigo. No importa la ideología, las creencias", exclamó antes de que el público retomara el cántico contra Milei. Y Pato Sardelli, de Airbag, también aprovechó su momento en el escenario: "Vamos a sacar toda la mierda afuera, vamos a dejar todos esos problemas: el gobierno...", provocando una ovación generalizada.

Revés

Uno de los casos más paradigmáticos recientes de enfrentamientos entre músicos y políticos es el de Taylor Swift versus Donald Trump. Históricamente apolítica, la cantante de pop decidió romper su silencio y manifestar su apoyo al Partido Demócrata en la elección presidencial de 2020. Su respaldo a Joe Biden y en 2024 a Kamala Harris, marcó un punto de inflexión en su carrera.

Sin embargo, lejos de consolidar su influencia, la popularidad de Harris disminuyó, y en las elecciones presidenciales del pasado noviembre en los Estados Unidos, el impacto de Swift en el voto joven no fue el esperado.

En términos de ventas y audiencia, la artista no sufrió un golpe directo, pero sí enfrentó un boicot por parte de sectores conservadores que intentaron desacreditar su postura política. Estudios de audiencia de plataformas como Spotify y Apple Music mostraron que su base de oyentes se mantuvo estable, pero con una polarización creciente entre quienes la apoyaban y quienes rechazaban su postura. Algo que puso a muchos artistas del ala progresista en duda sobre el camino y la posición a fijar en temas políticos, en un balance de costo y beneficios.

Versus

En Argentina, el fenómeno tiene sus propias particularidades. El ascenso de Javier Milei a la presidencia desencadenó una serie de enfrentamientos con figuras de la cultura pop, principalmente del ámbito musical. Lali Espósito, una de las artistas más influyentes de la escena local, se convirtió en el blanco de ataques del presidente y de su base de seguidores tras manifestar críticas a sus políticas. La respuesta de Milei y su círculo ha sido situar a estas figuras en el lugar de meros "peones" de una industria liviana y con poco peso real en la política.

En un episodio sintomático de esta dinámica, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó la canción "Fanático" de Lali para enmarcar su disputa con Milei. Más allá del uso simbólico del tema, lo que este gesto denota es una crisis dentro del kirchnerismo en la generación de nuevos líderes políticos con proyección propia.

En este contexto, el intento de Cristina por atraer a Lali y su pareja, el periodista Pedro Rosemblat, hacia la política refuerza la idea de que la cultura pop es hoy un terreno de disputa clave. Sin embargo, el impacto en la carrera de Lali ha sido ambiguo: mientras sus seguidores más politizados celebraron su postura, algunos sectores del público más amplio mostraron un rechazo. Poco de esto se ve la venta de entradas de sus shows en ciertas provincias del país. Pero la reprogramación de sus shows en Vélez responde a la agenda futbolística y las necesidades del estadio.

Batalla cultural

El enfrentamiento entre artistas progresistas y líderes de derecha no es casual. La política anti woke ha encontrado en la confrontación con músicos y celebridades una herramienta efectiva para reforzar su narrativa. En este esquema, la figura del artista comprometido con causas progresistas es utilizada para desacreditar a la izquierda, presentándola como una fuerza ideológica limitada a una élite cultural desconectada del ciudadano común. En este sentido, la estrategia de Milei y otros líderes afines a su línea, se asemeja a la utilizada por Donald Trump en su momento, cuando convirtió a Hollywood y a las estrellas del pop en sus adversarios predilectos.

Al hacerlo, no solo movilizó a su base, sino que relegó a estos artistas al papel de actores secundarios en una batalla donde la política marcaba el ritmo. Este tipo de confrontación también tuvo un impacto en artistas como Bad Bunny, quien en 2023 enfrentó una reacción negativa de seguidores tras expresar posturas contra ciertos discursos conservadores en Estados Unidos y América Latina: los latinos estadounidenses votaron mayoritariamente a Trump

Música y política

El fenómeno no es nuevo. Desde los tiempos de Bob Dylan, Joan Baez y John Lennon, los músicos han intentado influir en la política. Sin embargo, no siempre con éxito. Un caso paradigmático es el de Lennon y su canción “Power to the People” (1971), que intentó convertirse en un himno político pero terminó asociándose a campañas fallidas: la del candidato demócrata Tom Bradley, quien usó el tema en su intento de convertirse en gobernador de California en 1982, pero perdió ante Ronald Reagan.

A nivel comercial, la canción tampoco tuvo el impacto esperado, demostrando que la música de protesta no siempre logra traducirse en cambios políticos efectivos ni en éxitos de ventas sostenidos. En América Latina, artistas como Mercedes Sosa, Víctor Jara o León Gieco representaron la resistencia en dictaduras y conflictos sociales. Sin embargo, en tiempos de redes sociales y polarización extrema, la relación ha cambiado.

Las estrellas pop, con audiencias masivas y globales, enfrentan un mayor escrutinio cuando deciden tomar partido. Lo que distingue al presente de épocas anteriores es que la política de derecha ha aprendido a capitalizar la confrontación con los artistas. Si antes el rock y la música popular se usaban como armas contra el establishment, ahora los líderes conservadores los convierten en símbolos de una izquierda cultural venida a menos.

Ante este escenario, los músicos que incursionan en política se encuentran en una encrucijada. Por un lado, el apoyo a causas sociales sigue siendo una herramienta poderosa de movilización y visibilidad. Sin embargo, el costo es alto: el ataque constante por parte de líderes políticos y sus seguidores, la pérdida de parte de su audiencia y el riesgo de quedar atrapados en una lógica de enfrentamiento que puede desgastar su imagen pública. Para muchos artistas, el camino intermedio es la mejor opción: mantener su activismo en causas específicas sin alinearse directamente con partidos políticos.

por R.N.