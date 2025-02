Las biopics musicales que vienen: de Bob Dylan a Michael Jackson y Springsteen

El 2025 se perfila como un año crucial para el cine biográfico musical, un género que ha demostrado ser rentable, como artísticamente significativo. Las biopics musicales no solo dominan la taquilla, sino que también motivan a la crítica y a los jurados de festivales, ofreciendo narrativas que oscilan entre la celebración y el análisis profundo de figuras icónicas.

Este fenómeno cultural, que ha marcado décadas recientes con éxitos como "Bohemian Rhapsody" y "Rocketman", promete alcanzar un nuevo apogeo con los estrenos programados para este año. Figuras legendarias como Bob Dylan, Michael Jackson, Bruce Springsteen y María Callas (con notable actuación de Angelina Jolie bajo la dirección del chileno Pablo Larraín) son los protagonistas de historias que explorarán tanto sus triunfos como sus tragedias, cimentando al género biópico como un pilar en la industria.

Rentabilidad

El género biográfico musical ha demostrado ser una fórmula casi infalible. Ejemplos recientes lo confirman: "Bohemian Rhapsody" recaudó más de 900 millones de dólares en taquilla y otorgó a Rami Malek un Oscar por su interpretación de Freddie Mercury.

Del mismo modo, "Oppenheimer" (aunque no musical) consolidó el potencial del biopic como un espacio narrativo capaz de equilibrar la profundidad histórica con el entretenimiento masivo, superando los 1.000 millones de dólares en recaudación. En 2024, producciones como "One Love", basada en la vida de Bob Marley, y "Shirley", centrada en la activista Shirley Chisholm, han seguido esta tendencia, atrayendo tanto al público como a la crítica.

Con esta base, el 2025 promete llevar el género a nuevos horizontes. La apuesta por biopics de icónicos músicos asegura no solo un gran interés comercial, sino también un impacto cultural duradero, reintroduciendo a leyendas musicales a nuevas generaciones mientras se exploran los claroscuros de sus vidas.

Bob Dylan

Uno de los estrenos más esperados es "A Complete Unknown", dirigido por James Mangold, conocido por "Walk the Line" la biopic de Johnny Cash con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. La película se centra en los primeros años de Bob Dylan, desde su llegada a Nueva York en 1961 hasta su cautivante actuación en el Newport Folk Festival de 1965, donde electrificó la escena folk al incorporar una banda de rock. Este evento no solo marcó un cambio radical en la carrera de Dylan, sino también en la música popular estadounidense.

Con Timothée Chalamet en el papel principal, el filme cuenta con un elenco de alto nivel que incluye a Monica Barbaro como Joan Baez, Edward Norton como Pete Seeger y Elle Fanning. Y la participación directa de Dylan en el guion garantiza una representación fiel, aunque no exenta de controversia. Mientras Chalamet deslumbra con su compromiso para encarnar al icónico músico—aprendió a tocar guitarra y armónica para el papel—, la narrativa enfrenta el desafío de equilibrar fidelidad histórica y licencias narrativas. Críticos ya han señalado que algunos personajes clave, como Sylvie Russo (basada en Suze Rotolo) y Johnny Cash, están desdibujados, privando a la película de una mayor profundidad emocional.

Pese a estos retos, "A Complete Unknown" promete ser un contendiente destacado en la temporada de premios, atrayendo tanto a los fanáticos de Dylan como a un público más amplio que busca comprender los inicios de una figura tan influyente como enigmática.

Michael

La biopic sobre Michael Jackson, titulada simplemente "Michael", también genera gran expectativa y debate. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, la película promete explorar tanto los momentos icónicos de la carrera del cantante como las sombras que han marcado su legado: la producción cuenta con el respaldo del patrimonio de Jackson, lo que ha generado críticas por la posible falta de objetividad en el tratamiento de las acusaciones de abuso sexual que rodearon al artista.

El productor Graham King, responsable del éxito de "Bohemian Rhapsody", ha defendido el enfoque de la película, afirmando que busca ofrecer una visión matizada y permitir al público formar su propia opinión.

Sin embargo, el tono del guion filtrado ha sido objeto de crítica por su aparente inclinación hacia la defensa de Jackson. Esta tensión refleja un dilema recurrente en las biopics: ¿es posible separar al artista de la controversia que lo rodea?

A pesar de estas polémicas, "Michael" promete ser una de las películas del año, explorando el genio creativo y las luchas personales de una de las figuras más influyentes de la música. Su estreno en octubre de 2025 lo coloca estratégicamente en la temporada de premios, asegurando su relevancia tanto en lo comercial como en lo artístico.

Springsteen

La intimidad y crudeza del álbum "Nebraska" de Bruce Springsteen serán el eje de "Deliver Me From Nowhere", dirigida por Scott Cooper. Jeremy Allen White, estrella de "The Bear", encarna al "Boss" en un momento clave de su carrera, cuando la incertidumbre creativa y la introspección definieron su obra. Con el respaldo directo de Springsteen, el filme busca capturar el minimalismo emocional que caracteriza a "Nebraska".

El casting de Allen White ha generado grandes expectativas, especialmente por su capacidad para transmitir emociones complejas. La película también explorará las dinámicas personales que moldearon la carrera de Springsteen, incluyendo su relación con su padre, interpretado por Stephen Graham. Sin embargo, el verdadero desafío de "Deliver Me From Nowhere" radica en equilibrar el mito del "Boss" con una representación honesta y humana.

Si bien las biopics tienden a glorificar a sus protagonistas, esta producción parece apuntar a un retrato más íntimo y sincero, capaz de conectar con la esencia de un artista que siempre ha narrado historias de lucha y esperanza. Su estreno en 2025 podría consolidar a Springsteen como una figura no solo musical, sino también cinematográfica: la obra teatral con su música ya ha sido un éxito en Broadway en el post pandemia.

Los Beatles

Sam Mendes, conocido por "1917" y "American Beauty", se embarca en un proyecto ambicioso: una serie de cuatro películas dedicadas a cada miembro de los Beatles. Estas producciones, programadas para fines de 2026 o principios de 2027. Buscan explorar las historias individuales de John, Paul, George y Ringo, mientras se entrelazan para ofrecer una visión panorámica de la banda más influyente de todos los tiempos. Con la aprobación de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de Lennon y Harrison, el proyecto promete ser un evento cinematográfico sin precedentes.

Paul Mescal interpretará a Paul McCartney; John Lennon sería encarnado por Harris Dickinson; Barry Keoghan representará a Ringo Starr; y Charlie Rowe se pondrá en la piel de George Harrison. Mendes dirigirá cuatro films sobre los Beatles, cada uno contado desde la perspectiva de cada miembro de la banda. Y en paralelo llegará, "Midas Man", un biopic sobre Brian Epstein, el visionario manager de los Beatles, que explorará su papel transformador en la carrera del grupo. Jacob Fortune-Lloyd interpreta a Epstein, destacando su inteligencia y pasión.

¿Será este el año que cambie la percepción de los biopics musicales de simples homenajes a verdaderas obras maestras del séptimo arte? Estas películas no son solo narrativas biográficas; son herramientas culturales que reintroducen a leyendas musicales a nuevas generaciones. Por cierto aprovechan el poder de la nostalgia y la música como vehículo emocional, lo que las convierte en apuestas seguras tanto en lo comercial como en lo artístico.

por R.N.