Duggan reconoció que Maduro era un "dictador sangriento" y le saltó el chavismo

El regreso de Pablo Duggan a la pantalla de C5N no pasó inadvertido. En su primer programa, el conductor quedó aislado incluso entre los suyos: fue el único que condenó explícitamente a Nicolás Maduro, mientras el resto de sus panelistas observaba en silencio, entre la incomodidad y la perplejidad.

La escena televisiva se trasladó de inmediato a X. Allí, el periodista venezolano Carlos Montero, alineado con el chavismo, salió a cruzarlo con dureza: negó que Maduro fuera “un dictador sangriento” y acusó a Duggan de caer en una “trampa”, justificando la deriva del régimen como reacción frente a una oposición “sin escrúpulos”.

Duggan respondió con una síntesis incómoda para su propio ecosistema: dos verdades simultáneas. Primero, que Maduro fue un dictador sangriento. Segundo, que la captura impulsada por Donald Trump vulneró normas del derecho internacional y sienta un precedente peligroso en la región.

Al cruce se sumó Darío Gallo, quien aportó una lectura interna del clima en el canal: “Volvió Duggan y le saca varios cuerpos al más avispado de su panel. Todos combatiendo a Trump, menos Duggan, que parece haber visto y saber algo que el resto no”.

El episodio dejó expuesta una grieta cada vez más visible dentro del progresismo mediático: cuestionar a Trump es un reflejo automático; condenar a Maduro, todavía, una frontera que pocos se animan a cruzar. Duggan lo hizo, y quedó solo.

por R.N.