Por Alejandro Rebossio

En la gira asiática del presidente Mauricio Macri en mayo pasado, los ojos se focalizaron en China. El embajador de Japón en Buenos Aires, Noriteru Fukushima, rescata lo que dejó la visita a su país.

Noticias: Usted dice que la prensa no comentó demasiado…

Noriteru Fukushima: Los tratados más importantes fueron tres. El primero es que 20 años después Japón financió a través de JBIC (siglas en inglés de Banco Japonés de Cooperación Internacional) a la Argentina. Hasta ahora ni Estados Unidos ni Alemania ni Francia ni ningún país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, club de países desarrollados) ha financiado a este país. El monto no es tan grande, 50 millones de dólares, pero JBIC volvió a tener confianza.

Noticias: ¿Para qué son?

Fukushima: Para compra de sistemas de frenos automáticos de ferrovías.

Noticias: ¿Por qué los otros países no financian a la Argentina?

Fukushima: En octubre pasado mejoró la calificación de la OCDE para la Argentina. Antes únicamente China podía financiar, porque no es de la OCDE. Nosotros no podíamos hasta que terminaran los problemas de buitres y del Club de París.

Noticias: ¿Los demás países desarrollados no confían aún?

Fukushima: Tienen que revisar y analizar bien, decidir. Todavía no tienen confianza plena para prestar a 20 o 30 años. En el proyecto financiado por JBIC se puede devolver el dinero rápidamente. Lamentablemente un año y medio de gobierno no es suficiente para devolver la confianza de los países de la OCDE, después de lo que pasó en 2001 y de 15 años de gobiernos con tantas puertas cerradas. También hay que entender bien la situación política y económica de este país. Cualquier país que pasa esto tarda mucho hasta que vuelva a tener una confianza total. En octubre va a haber elecciones aquí y eso es un punto importante para el análisis. Habrá una nueva calificación de la OCDE que también será en octubre. Ojalá que mejore otra vez. Antes estaba número 7 y quizá llegue hasta 5, igual que Brasil.

Noticias: ¿Cuáles son los otros dos puntos que no se destacaron de la visita?

Fukushima: El segundo punto es la negociación del tratado de protección de inversiones. No pudimos firmarlo, pero un acuerdo tan complicado lleva tiempo. En noviembre empezamos a negociar.

Noticias: ¿Cuándo se firmará?

Fukushima: Ojalá antes de fin de año.

Noticias: ¿Qué resta por negociar?

Fukushima: Anexos, porque no se pueden dar todas las protecciones a todas las inversiones.

Noticias: ¿Y el tercer punto cuál fue?

Fukushima: El agrícola. Dentro de poco Japón podrá importar carne bovina de la Patagonia y el presidente Macri quiere que compremos también de la zona norte. Además se está hablando de un diálogo de asuntos agropecuarios. Nosotros tenemos ese diálogo con Brasil para hablar de todos los temas relacionados, fitosanitarios pero también logística, infraestructura, transporte, tecnología y valor agregado.