Juliana Awada se enojó con Mauricio Macri

Mauricio Macri pasó el último fin de semana en su casa de Cumelén, Villa La Angostura, con su hija Antonia y con Dolores "Lola" Teuly, su actual pareja. A Juliana Awada no le gustó. La casa del country es un proyecto personal de Awada. Ella buscó el lote, lo eligió y puso buena parte de la inversión. Convocó a su sobrina Delfina Rossi y juntas diseñaron las cabañas donde ambas tienen su casa, un complejo pensado para que convivan las dos familias. La obra quedó a cargo del arquitecto Rossi, marido de su hermana Zoraida. La decoración también es de Juliana.

Teuly trabajaba en el equipo de ceremonial de la Presidencia y ya había sido motivo de cortocircuitos en la pareja: Awada tenía celos. Cuando Macri oficializó la relación, sus sospechas quedaron confirmadas. Que él llevara a esa mujer a la casa que ella imaginó le provocó rabia.