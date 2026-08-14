Sugestivos cambios en el CV de la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Un día después de que el Gobierno oficializara la designación de Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, comenzaron a registrarse cambios en sus antecedentes académicos.

Una captura de la página oficial de la Secretaría, archivada este viernes 14 de agosto a las 12.07, mostraba a la funcionaria como “Dra. Adriana Baravalle”. Horas más tarde, esa identificación había desaparecido de Argentina.gob.ar y el espacio en el que figuraban su nombre y cargo quedó vacío.

El movimiento se produjo luego de los cuestionamientos sobre el doctorado en Inteligencia Artificial que el Gobierno le atribuyó. El título corresponde a la American Andragogy University (AAU), con sede en Hawái. En 2009, la Oficina de Protección al Consumidor de ese estado demandó a la institución y sostuvo que nunca había estado acreditada por una agencia reconocida por el secretario de Educación de Estados Unidos. También afirmó que no estaba autorizada en ninguna jurisdicción a emitir legalmente títulos y que omitía advertir sobre sanciones por su utilización. El proceso terminó en 2010 con una orden judicial permanente acordada y un pago de 2.000 dólares al Estado de Hawái.

Los cuestionamientos trascendieron Estados Unidos. En Panamá, la Universidad de Panamá no reconoce los títulos de la AAU y la Procuraduría investigó su uso por docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí para obtener ascensos y mejoras salariales. En Colombia también existen antecedentes de rechazos de convalidación.

En LinkedIn, Baravalle continúa presentándose como “PhD in Artificial Intelligence”, pero la referencia a la American Andragogy University dejó de aparecer entre sus estudios públicos. Allí mantiene la mención “PhD (C) Engineering”.

A su vez, hoy la ficha personal que la Universidad Austral tenía dedicada a Baravalle dejó de estar disponible y devuelve un error 404. La página la presentaba como magister en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, doctoranda en Ingeniería y analista de Sistemas. Baravalle posee una extensa trayectoria en la Austral y un perfil vinculado con inteligencia artificial, ciberseguridad, defensa y tecnologías emergentes.

Los cambios se producen mientras crecen las preguntas sobre la consistencia de su currículum. Hasta el momento, el Gobierno no difundió una explicación sobre las modificaciones.