Friday 14 de August, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 16:01

Sugestivos cambios en el CV de la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Tras los cuestionamientos por su doctorado, desaparecieron referencias oficiales y académicas. Su perfil profesional también registró modificaciones.

Baravalle | Foto:CEDOC
Baravalle | Foto:CEDOC

Un día después de que el Gobierno oficializara la designación de Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, comenzaron a registrarse cambios en sus antecedentes académicos.

Una captura de la página oficial de la Secretaría, archivada este viernes 14 de agosto a las 12.07, mostraba a la funcionaria como “Dra. Adriana Baravalle”. Horas más tarde, esa identificación había desaparecido de Argentina.gob.ar y el espacio en el que figuraban su nombre y cargo quedó vacío.

El movimiento se produjo luego de los cuestionamientos sobre el doctorado en Inteligencia Artificial que el Gobierno le atribuyó. El título corresponde a la American Andragogy University (AAU), con sede en Hawái. En 2009, la Oficina de Protección al Consumidor de ese estado demandó a la institución y sostuvo que nunca había estado acreditada por una agencia reconocida por el secretario de Educación de Estados Unidos. También afirmó que no estaba autorizada en ninguna jurisdicción a emitir legalmente títulos y que omitía advertir sobre sanciones por su utilización. El proceso terminó en 2010 con una orden judicial permanente acordada y un pago de 2.000 dólares al Estado de Hawái.

Baravalle

Los cuestionamientos trascendieron Estados Unidos. En Panamá, la Universidad de Panamá no reconoce los títulos de la AAU y la Procuraduría investigó su uso por docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí para obtener ascensos y mejoras salariales. En Colombia también existen antecedentes de rechazos de convalidación.

En LinkedIn, Baravalle continúa presentándose como “PhD in Artificial Intelligence”, pero la referencia a la American Andragogy University dejó de aparecer entre sus estudios públicos. Allí mantiene la mención “PhD (C) Engineering”.

Baravalle

A su vez, hoy la ficha personal que la Universidad Austral tenía dedicada a Baravalle dejó de estar disponible y devuelve un error 404. La página la presentaba como magister en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, doctoranda en Ingeniería y analista de Sistemas. Baravalle posee una extensa trayectoria en la Austral y un perfil vinculado con inteligencia artificial, ciberseguridad, defensa y tecnologías emergentes.

Los cambios se producen mientras crecen las preguntas sobre la consistencia de su currículum. Hasta el momento, el Gobierno no difundió una explicación sobre las modificaciones.

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil