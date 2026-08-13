Nueva encuesta: la imagen negativa de Milei subió al 57,2 por ciento

La imagen de Javier Milei tocó un nuevo piso. Según el Informe Público de julio de la consultora Giacobbe & Asociados, la imagen negativa del Presidente trepó al 57,2%, mientras que la positiva cayó al 33,9%, la regular se ubicó en 8,3% y apenas el 0,7% dijo no conocerlo o no supo responder.

El dato adquiere otra dimensión al mirarlo en perspectiva histórica: la serie de Giacobbe, que releva la imagen presidencial desde septiembre de 2020, muestra que el 57,2% negativo actual es prácticamente un espejo invertido del mejor momento de Milei, cuando en mayo de 2024 había alcanzado un 58,7% de imagen positiva. En poco más de dos años, la curva se dio vuelta casi por completo.

Dentro del ranking de figuras políticas que midió el mismo informe, Milei quedó en una posición intermedia. Axel Kicillof encabezó la imagen positiva con 36,7%, seguido por Patricia Bullrich (34,5%) y el propio Milei (33,9%). Más atrás se ubicaron Cristina Kirchner (29,6%), Diego Santilli (27,4%), Mauricio Macri (18,3%) y Máximo Kirchner (16,4%). En materia de imagen negativa, el propio Macri fue el peor posicionado, con 61,4%, seguido por Máximo Kirchner (58,1%) y Milei (57,2%). Victoria Villarruel, con apenas 12,4% de imagen positiva, quedó como la dirigente menos valorada del relevamiento.

El humor social respecto de la economía tampoco acompaña: el 58,9% de los consultados considera que la situación económica está empeorando, contra un 24,1% que percibe una mejora y la siente en el bolsillo. Sin embargo, el desgaste de Milei no se traduce automáticamente en una demanda de kirchnerismo: solo el 24,9% dijo que le gustaría que ese espacio volviera a gobernar, un 24,5% lo condicionó a quién sea el candidato y el 50,1% se manifestó en contra.

Consultados sobre qué emoción les genera el futuro del país en una sola palabra, la respuesta más repetida fue "esperanza", seguida de cerca por "incertidumbre", con "tristeza", "preocupación" y "bronca" también entre las más mencionadas, un combo que resume el clima de ánimo dividido que atraviesa a la sociedad argentina.

El relevamiento se realizó entre el 24 y el 31 de julio, sobre 2.500 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2% y modalidad de encuestas a dispositivos móviles.