Las contradicciones de Facundo Moyano en su raid mediático

Facundo Moyano decidió salir a hablar y lo hizo a lo grande: en menos de 48 horas pasó por "Telefe Noticias", "A la Barbarossa" y TN, tres entrevistas extensas que terminaron, en todos los casos, con momentos de tensión al aire y un tendal de contradicciones difíciles de hilvanar. El objetivo declarado era dar su versión de los hechos tras el escándalo con su pareja, Candela Arizaga, encontrada corriendo semidesnuda por la Avenida del Libertador de madrugada. Pero el efecto fue más bien el contrario.

En el primer mano a mano, con Rodolfo Barili en Telefe, Moyano negó ser una de las personas que aparecen en los videos persiguiendo a Arizaga: "Yo no soy el que está corriendo acá. La persona de pantalón largo es un efectivo policial", aseguró. "Yo soy el de bermudas". Sostuvo que su pareja sufrió un paro cardíaco y que él le practicó maniobras de RCP. También fue categórico al negar cualquier vínculo con el consumo de cocaína que arrojó el toxicológico de Arizaga: rechazó que hubiera habido drogas dentro del departamento.

Horas después, ya sentado con Georgina Barbarossa, la versión se agrietó. Cuando la conductora le preguntó si sabía que Candela consumía drogas, Moyano respondió sin vueltas: "Sí, sabía". Y agregó que no se consideraba quién para decirle qué hacer. El contraste entre negar cualquier vínculo con las drogas en Telefe y admitir horas después que conocía el consumo de su pareja no pasó desapercibido. En el mismo programa repitió que Arizaga sufrió un paro cardíaco y que él la filmó mientras le hacía RCP, un detalle que Yanina Latorre le marcó como inverosímil: "Si filmó todo es porque está más sucio que Candela", cuestionó la panelista.

La tercera entrevista, con Mario Massaccesi en TN, fue la más explosiva. Cuando el conductor le señaló que en los videos ella parecía estar peor que él, Moyano estalló: "¡Te estoy diciendo que Candela dijo que no consumimos juntos!". Llegó a pedir que editaran la nota para que ese tramo no saliera al aire. No hubo autocrítica: "No hago ninguna autocrítica, volvería a hacer lo mismo", lanzó, y apuntó la responsabilidad directamente contra su pareja: "La culpa es suya". También reveló que Arizaga ejerció violencia contra él, con una herida de mordida documentada por la médica legista.

El balance del raid mediático dejó al menos tres puntos difíciles de conciliar: negó las drogas pero admitió que sabía que su pareja consumía; afirmó que él "estaba bien" pero se negó al toxicológico por consejo de sus abogados; y sostuvo que le hizo RCP mientras la filmaba con el celular. Moyano permanece libre pero imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, con una restricción de acercamiento. Lejos de lavar su imagen, el raid televisivo dejó más preguntas abiertas que las que intentó cerrar.