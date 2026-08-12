El exabrupto de Luana Volnovich con diputados libertarios: "Te tendría que cagar a trompadas"

Una reunión de la comisión de Personas Mayores de Diputados terminó en escándalo esta tarde, según la versión que difundió la diputada de La Libertad Avanza Miriam Niveyro. La legisladora denunció que Luana Volnovich, ex titular del PAMI durante el gobierno de Alberto Fernández, interrumpió con insultos y amenazas la sesión cuando los diputados libertarios intentaban responder a los planteos de la oposición.

Niveyro filmó un fragmento del cruce, en el que se escucha a Volnovich decir: "Me río y agradecé que me río, porque te tendría que cagar a trompadas".

Según el relato de la diputada oficialista, los legisladores kirchneristas habían invitado a distintos jubilados a exponer sus preocupaciones por el estado del PAMI. "Los escuchamos atentamente, pero nos interrumpieron sistemáticamente cuando intentamos dar nuestra respuesta", escribió Niveyro en X, y cuestionó el uso político del encuentro: "Es lamentable cómo utilizan a los jubilados para sus cruzadas políticas, dejándolos solos durante toda la reunión solo para aparecer cuando nos toca responder para insultarnos y reírse".

La legisladora cerró su descargo con una defensa de la gestión del PAMI bajo la actual administración: "Milei no se 'olvidó' de los jubilados como ellos argumentan, intenta recomponer un sistema completamente detonado y vulnerado por la corrupción del kirchnerismo".

El episodio se suma a una tensión que viene de arrastre entre el Gobierno y el colectivo de jubilados. Desde 2024, los reclamos de adultos mayores por el poder adquisitivo de sus haberes y por las prestaciones del PAMI se convirtieron en una postal habitual de los miércoles frente al Congreso, con marchas que en varias oportunidades terminaron con incidentes y represión policial. En ese contexto, las comisiones parlamentarias vinculadas a la tercera edad se transformaron en uno de los escenarios más álgidos de la disputa entre el oficialismo y la oposición kirchnerista.

Volnovich, politóloga y ex diputada nacional entre 2015 y 2019, condujo el PAMI entre 2019 y 2023, un organismo que en su gestión llegó a superávit por primera vez en años, aunque también estuvo en el centro de denuncias opositoras por contrataciones y pases a planta permanente. Hasta el momento, ni ella ni el bloque kirchnerista salieron a dar su versión de lo ocurrido en la comisión, por lo que el relato del episodio surge, por ahora, de manera exclusiva del entorno libertario.