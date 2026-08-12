Lilia Lemoine usó términos discriminatorios contra Marcela Pagano: "Esta villera sucia"

Desde hace días la legisladora Lilia Lemoine, la diputada Marcela Pagano, el presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo mantienen un duro cruce en redes sociales. El tópico fuerte del conflicto de tuits se centró en la denuncia de la referente del bloque Coherencia al titular de la cartera Económica y al presidente del Banco Central por el destino de casi $4 billones que, según la parlamentaria, fueron obtenidos por el Tesoro mediante una operación financiera y cuyo recorrido posterior no habría quedado suficientemente explicado en la información pública.

"Denuncié penalmente a Caputo y Bausili. Casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin un destino públicamente trazable. ¿La respuesta del presidente del Banco Central? “En algún lado están”. No alcanza. La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. Se terminó la impunidad de los despachos", tuiteó Pagano.

En redes sociales, el ministro de Economía respondió: "Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público". Reposteando esta respuesta, el presidente Milei agregó: "Desenmascarando a mentirosa serial. no sorprende la basura que es, ya que es periodista".

Pagano no se quedo callada y en su cuenta de X, tagueando al presidente, contestó: "Javier Milei se ve que la pastillita combinada con el mango loco, ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado (bien que venías a mis programas y te gustaba mi periodismo). Fundiste 300.000 pymes, interviniste al INDEC, hambreaste a la clase media y encima sos un esbirro barato de la casta. Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación. Por suerte para la Argentina -que tanto desprecias-, la verdad está quedando revelada y eso marca tu desesperación y tus baños fríos matinales…A todo esto, no contestaste: y el oro donde esta? Y los 4 mil palos?".

Finalmente, el punto final lo puso Lilia Lemoine con un polémico mensaje: "Esta villera sucia hasta hace poco iba desesperada embarazada a buscar la fotito con el Presidente... hasta llevó al bebé a una sesión para tener la foto. Así habla de este Hombre al que llamó "amigo" mientras le sirvió. Pagano intentó tomar la comisión de Juicio Político en 2024 para destituir a Javier Milei. Presidió el grupo parlamentario de amistad con Rusia (y había pedido el de Irán). Metió más de 30 denuncias falsas contra funcionarios de este gobierno y trató de seguir infiltrándolo a través de los amigos y socios de Bindi... Es más, ella es solo una herramienta de Bindi. Ni más ni menos. Como en su momento lo fue Castrobianchi o Tomás Mendez. Todas putitas del castrochavismo... o del político de turno que les habilite algún negocio".

La respuesta de Lemoine motivó el rechazo de decenas de usuarios de X por el calificativo. Aunque muchos otros apuntaron contra Pagano por sus reiteradas traiciones al proyecto que la convirtió en diputada.