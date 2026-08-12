Milei anticipa el documental que un ex asesor de Trump hizo sobre él

Con su clásico mensaje de auto celebración "Fenómeno barrial", en su cuenta de X, Javier Milei reposteó el avance de un documental dedicado a su gestión presidencial en el país, En el trailer de la producción "El milagro de Milei", presentado por el periodista y asesor estadounidense Steve Cortes, se observa distintos pasajes de los momentos trascendentales de la campaña presidencial de 2023 y de los discursos de asunción del líder libertario, mechado con entrevistas a diversos consultores y periodistas argentinos.

"¡El Milagro de Milei! Avance de mi nuevo documental, *Haz que Argentina sea Grande Otra Vez*. ¿Qué ha hecho Milei? ¿Por qué le importa a EE.UU.? ¿Defenderán y avanzarán las Américas la Civilización Occidental, el Nuevo Mundo toma el relevo del Viejo? Película corta completa, disponible el próximo lunes...", tuiteó el reportero y miembro del Consejo Asesor Hispano de la administración de Donald Trump. Cortes es además se desempeña como colaborador de varias cadenas televisivas como CNN y FOX News.

Según el propio responsable del contenido audivisual, la película busca presentar la llegada de Milei a la Casa Rosada y las reformas implementadas desde diciembre de 2023 como una experiencia política y económica de alcance internacional. El título elegido por Cortes no es casual: Make Argentina Great Again retoma deliberadamente el célebre lema de Donald Trump, Make America Great Again (MAGA), y lo adapta al proyecto argentino. La relación entre ambos conceptos políticos viene de los primeros años de Milei en la escena internacional. En febrero de 2024, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump había recibido al mandatario argentino y le había dedicado precisamente la expresión “Make Argentina great again”, en una de las primeras imágenes que consolidaron públicamente la alianza política entre ambos dirigentes.

El documental fue producido dentro del ecosistema audiovisual de Cortes Investigates, la plataforma periodística y de análisis político creada por el mismo periodista, que publica investigaciones, columnas, entrevistas y documentales breves desde una perspectiva conservadora y vinculada al movimiento America First. El propio Cortes se presenta como presidente de la League of American Workers, asesor político de CatholicVote y exasesor de las campañas de Donald Trump y de J. D. Vance, además de haber trabajado como comentarista televisivo en Fox News y CNN. Su sitio oficial funciona también como plataforma de distribución de sus producciones audiovisuales.

La producción forma parte de una metodología que Cortes viene utilizando desde hace varios años: documentales de corta duración, con un fuerte componente de investigación y testimonios, destinados principalmente a difundirse por internet y las redes sociales. En producciones anteriores, el periodista trabajó sobre cuestiones como inmigración, universidades estadounidenses, energía, salud, educación y las políticas de la administración Trump. En enero de 2026, por ejemplo, anunció que su documental China’s College Takeover sería estrenado simultáneamente en su plataforma y en redes sociales, una modalidad que permite que sus películas funcionen más como piezas de comunicación política y periodismo audiovisual digital que como estrenos cinematográficos tradicionales.

En el caso de la película dedicada a Milei, Cortes pretende trasladar esa fórmula a la Argentina y explicar al público estadounidense por qué considera que el experimento libertario constituye un fenómeno político que trasciende las fronteras del país. El eje narrativo estará colocado en la transformación de una economía caracterizada durante décadas por inflación, déficit fiscal, endeudamiento y fuertes intervenciones estatales hacia un programa basado en equilibrio fiscal, reducción del gasto, desregulación y disminución del tamaño del Estado. El propio Cortes ya había desarrollado públicamente esa interpretación antes de anunciar el documental.

La mirada de Cortes no es la de un observador neutral. Su producción se inscribe explícitamente dentro del universo político conservador estadounidense y de la corriente America First, y el propio autor presenta sus documentales como herramientas para defender determinadas posiciones políticas. Por eso, el documental sobre el Jefe de Estado argentino debe ser entendido como una interpretación favorable de la experiencia en gestión y no como una investigación audiovisual concebida desde una perspectiva académica o políticamente equidistante. La propia plataforma Cortes Investigates se define como un espacio de “sharp conservative analysis” sobre política, economía y cultura y presenta sus documentales como parte central de su propuesta editorial.

El interés de Cortes por Argentina también tiene una dimensión geopolítica. Para el analista estadounidense, el gobierno de Milei no solamente constituye un experimento económico que puede ser observado desde el exterior, sino también un posible aliado estratégico de Washington en América Latina. En un artículo publicado en mayo de 2026, Cortes describió la creciente convergencia de gobiernos conservadores latinoamericanos y sostuvo que Argentina, junto con otros países de la región, podía formar parte de una nueva arquitectura política y económica hemisférica alineada con Estados Unidos.

La producción también se explica por el interés creciente que el caso Milei despertó dentro de la derecha estadounidense. Desde la llegada del libertario al poder, su figura fue incorporada al relato internacional del movimiento que rodea a Trump. El vínculo ideológico entre ambos dirigentes se reforzó a partir de sus encuentros personales, de las coincidencias en materia de política económica y de sus críticas al socialismo. El propio Milei adoptó la expresión “Make Argentina Great Again” como una de las fórmulas para describir su proyecto y volvió a utilizarla en 2026, incluso durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

El estreno, de acuerdo con el anuncio realizado por Cortes, está previsto para la semana siguiente al lanzamiento del teaser difundido el 11 de agosto de 2026. La modalidad anunciada no apunta, al menos por ahora, a un estreno comercial en salas cinematográficas, sino a una presentación digital a través de Cortes Investigates y sus plataformas sociales, siguiendo el esquema utilizado por el realizador en producciones anteriores. En sus documentales previos, Cortes ha anunciado estrenos directamente en su sitio y en redes, por lo que todo indica que Make Argentina Great Again seguirá esa misma estrategia de distribución.

La película, por lo tanto, no pretende solamente reconstruir el ascenso político de Milei. Su objetivo declarado es explicar a una audiencia estadounidense por qué la experiencia argentina puede resultar relevante para el debate político de Estados Unidos. La pregunta que Cortes plantea desde el propio teaser —“What has Milei done? Why does it matter to the U.S.?”— resume el espíritu de la producción: no se trata únicamente de contar qué ocurrió en Argentina, sino de presentar al país como un laboratorio político cuyo resultado podría ofrecer enseñanzas para otros gobiernos.