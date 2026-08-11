Rial se burló de un error de ortografía de Virginia Gallardo: "Garraham"

Jorge Rial salió a burlarse de Virginia Gallardo en X. El conductor compartió una captura del video que había publicado la diputada, donde el nombre del hospital pediátrico aparecía mal escrito como "Garraham", con "M" en vez de una "N" y lo acompañó con emojis de risa.

El video en cuestión mostraba a Gallardo llevando juguetes y globos al Hospital Garrahan, en el marco de una campaña solidaria coordinada con distintas marcas, a las que la diputada etiquetó en el posteo. "Si vieran las mismas caritas de felicidad que yo... criticarían menos", escribió Gallardo, y agradeció al hospital "por cada vida que cuidás, por cada familia que acompañás y por cada esperanza que ayudás a mantener encendida".

Pero el error de tipeo no fue lo único que le valió críticas en las redes. Distintos usuarios y portales recordaron que Gallardo, diputada nacional por Corrientes desde diciembre de 2025, había votado en contra de una iniciativa vinculada a la Ley de Emergencia Pediátrica, la norma que declaró al Garrahan "hospital de referencia nacional" y obligó al Estado a garantizar su "funcionamiento pleno y sostenido".

Esa ley, sancionada en 2025 en medio de un conflicto de meses del hospital con el Gobierno por el ajuste presupuestario, contempla además una recomposición salarial para el personal de salud pediátrico y fue promulgada recién después de que el Congreso insistiera y rechazara un veto de Javier Milei. En ese período, el Garrahan atravesó una salida importante de profesionales y reclamos salariales que llegaron a movilizar a miles de personas en las calles, en reclamo de mayor financiamiento estatal para el hospital. En los primeros diez meses de 2025, las transferencias nacionales al Garrahan habían caído un 18,1% en términos reales respecto del mismo período de 2024, según cifras citadas durante el debate legislativo.

Gallardo, ex vedette y panelista de espectáculos antes de dar el salto a la política, integra hoy el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja. Su gesto solidario con los chicos internados quedó así atravesado, en las redes, por su historial de votos en el Congreso.

Esa contradicción —la foto solidaria de un lado, el antecedente legislativo del otro— fue lo que terminó de encender la mecha, mucho más allá de la M en el nombre del hospital.