La encuesta sobre outsiders que podrían ser candidatos en 2027

El tablero político rumbo a 2027 empieza a ensayar sus primeras hipótesis. Según reveló el portal Primer Plano Online, la consultora La Tintorería llevó a cabo un relevamiento de 1.200 casos en el que midió la temperatura social respecto a potenciales candidaturas presidenciales de perfiles outsiders y nombres del ámbito empresarial, económico y mediático.

Aunque desde la encuestadora —cuyo director es Martín Tacgorian— señalan que "la sociedad hoy no está buscando desesperadamente un outsider" y que la escena continúa profundamente estructurada por la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, la medición de figuras por fuera de la política partidaria tradicional dejó datos llamativos sobre las preferencias del electorado.

El ranking de los no políticos

Ante la consulta sobre posibles referentes no tradicionales para la carrera presidencial, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

Marcos Galperin (Fundador y CEO de Mercado Libre): 37,8% Daniel Hadad (Fundador de Infobae): 23,8% Jorge Brito (Presidente del Banco Macro y ex titular de River Plate): 15% Carlos Melconian (Economista): 13,4% Horacio Marín (CEO de YPF): 10%

Gobernación e hipótesis de balotaje

El estudio de La Tintorería, difundido por Primer Plano Online, también testeó escenarios para la provincia de Buenos Aires y la Presidencia:

Escenario bonaerense: Muestra un escenario de polarización donde un peronismo unificado lidera la intención de voto con el 38,8% (44,7% proyectando indecisos), seguido por La Libertad Avanza con el 32,5% (37,5% proyectado). La Izquierda, el PRO y la UCR quedan relegados a un solo dígito.

Muestra un escenario de polarización donde un peronismo unificado lidera la intención de voto con el (44,7% proyectando indecisos), seguido por con el (37,5% proyectado). La Izquierda, el PRO y la UCR quedan relegados a un solo dígito. Liderazgos del PJ en PBA: Entre los dirigentes medidos para disputar la Gobernación dentro del espacio oficialista, sobresalen los intendentes Federico de Achával (Pilar) con 21,8% y Julio Alak (La Plata) con 20,4% .

Entre los dirigentes medidos para disputar la Gobernación dentro del espacio oficialista, sobresalen los intendentes (Pilar) con y (La Plata) con . Mano a mano presidencial: Un hipotético enfrentamiento de balotaje entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei arrojó un virtual empate técnico: 50% para el mandatario provincial frente a un 47,4% del líder libertario (con 2,6% de indecisos).