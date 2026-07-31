Alexis Mac Allister cumplió y se implantó pelo antes de volver al fútbol inglés

Alexis Mac Allister se realizó un implante capilar en Buenos Aires bajo la atención especializada de los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman en el centro Capilea. El tratamiento estético se llevó a cabo justo antes de que el futbolista subcampeón del Mundial 2026 regresara a Europa, una intervención que ya genera expectativa sobre sus plazos de recuperación. Las opciones respecto a su vuelta a las canchas y los detalles médicos del procedimiento complementan la crónica de su retorno al Liverpool Football Club.

El mediocampista central que lució en el último Mundial y fue campeón en Qatar 2022 se realizó un microinjerto estético en un centro especializado porteño. El propio jugador ya venía dejando pistas y bromeando sobre su estética capilar desde antes de la cita mundialista, momento en el cual optó por un corte totalmente rapado. En aquella oportunidad, fiel a su estilo distendido, confesó: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada”, y reconoció sobre la planificación de su imagen: “Dije que lo hice por mi viejo”. Asimismo, fiel a su ocurrencia previa al certamen ecuménico, había adelantado la intervención que concretaría al finalizar el torneo: “Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito”.

El retorno del volante a las tierras británicas para sumarse a los entrenamientos del Liverpool se dio en medio de una enorme atención mediática. Tras caer en el encuentro decisivo de la Copa del Mundo frente a España, el mediocampista armó las valijas rumbo a Europa, siendo interceptado en su paso por el aeropuerto por simpatizantes que le pidieron instantáneas que rápidamente se viralizaron debido a las marcas lógicas de la intervención quirúrgica en el cuero cabelludo. Su reincorporación al club rojo generó expectativa e interrogantes entre los fanáticos y el cuerpo técnico respecto a los plazos exactos de cicatrización y su puesta a punto física de cara al arranque de una nueva temporada en la Premier League.





Según profesionales de la salud, la realización de un tratamiento médico-estético de esta envergadura requiere pautas estrictas de reposo para garantizar la supervivencia de los folículos implantados antes de retomar el deporte de alto rendimiento. El proceso de cicatrización en el cuero cabelludo demora entre 7 y 10 días. En este período se consolidan los injertos y se evita el desprendimiento de costras tempranas. En ese aspecto, los médicos prohíben entrenamientos intensos durante las primeras semanas y recién en la semana 3 se autoriza el cardio ligero manteniendo pulsaciones bajas. Un aspecto que tanto el mismo Mac Allister como el club ingles debieron contemplar.

