Antonela Roccuzzo salió en defensa de Messi ante la ola de críticas a Argentina

En medio de la fuerte repercusión que generaron las críticas internacionales contra la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la modelo, periodista e influencer Connie Ansaldi publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más viralizados y que posteriormente recibió un respaldo de alto impacto cuando Antonela Roccuzzo decidió republicarlo desde su cuenta oficial de Instagram, un gesto interpretado como una defensa pública del seleccionado nacional y de Lionel Messi.

La publicación de Ansaldi apareció pocos días después de la dramática final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un contexto marcado por una intensa discusión en redes sociales y medios internacionales. Durante el Mundial y especialmente después del partido decisivo, distintas figuras públicas, periodistas e influencers extranjeros cuestionaron a la selección dirigida por Lionel Scaloni, mientras que el capitán albiceleste volvió a quedar en el centro del debate. Las críticas giraron alrededor del comportamiento de algunos futbolistas durante el torneo, acusaciones sobre supuestos beneficios arbitrales, cuestionamientos al estilo competitivo del equipo y comentarios que calificaban a la Argentina como un seleccionado "soberbio, racista, inmaduro y arrogante" tras los éxitos deportivos de los últimos años.

Frente a ese escenario, Ansaldi publicó un extenso mensaje apelando al sentido de pertenencia nacional. El texto, acompañado por la frase "Orgullosa de ser argentina", expresó: "Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado". El mensaje fue musicalizado con una versión del Himno Nacional Argentino interpretada con armónica por Andrés Ciro Martínez y rápidamente adquirió una enorme difusión en Instagram, donde superó cientos de miles de interacciones entre "me gusta", comentarios y republicaciones.

La repercusión alcanzó una dimensión todavía mayor cuando la misma esposa del astro rosarino, habitualmente de un bajo perfil en cuestiones políticas o vinculadas a polémicas públicas, decidió compartir esa publicación desde sus historias de Instagram. La pareja de Lionel Messi no agregó comentarios propios ni modificó el contenido, pero el simple reposteo fue interpretado como una adhesión al planteo de Ansaldi y una defensa explícita tanto de la Selección argentina como de su capitán frente a las críticas que se multiplicaban desde distintos sectores.

El respaldo de Antonela también fue leído como una continuidad del mensaje que había dedicado días antes a Messi luego de la derrota mundialista. En aquella oportunidad había escrito: "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo". Ese mensaje había sido interpretado como una reivindicación del legado deportivo del campeón de Qartar 2022 , mientras que el reposteo del texto de Ansaldi amplió esa defensa al conjunto del seleccionado y al orgullo nacional.

La publicación de Ansaldi apareció en un contexto particularmente sensible. Tras perder la final, comenzaron a viralizarse numerosas publicaciones de figuras internacionales que cuestionaban al seleccionado y a Messi. Algunas hacían foco en el estilo competitivo del equipo de Scaloni; otras insistían en viejas acusaciones sobre supuestos favoritismos arbitrales o criticaban determinadas actitudes de los futbolistas durante el torneo. Paralelamente, diversas celebridades, como el caso de Rosalía, protagonizaron controversias en redes sociales por respaldar mensajes considerados ofensivos hacia la Argentina, lo que alimentó un clima de fuerte polarización digital.

En ese escenario, el texto de Connie Ansaldi fue interpretado por miles de usuarios como una respuesta a esas descalificaciones. La periodista evitó responder puntualmente a alguno de los cuestionamientos deportivos y optó por un mensaje centrado en la identidad nacional y en la defensa colectiva frente a las críticas provenientes del exterior.

La decisión de Antonela Roccuzzo de compartir esa publicación terminó otorgándole una dimensión aún mayor. Su respaldo fue considerado uno de los gestos públicos más significativos realizados por una integrante del entorno más cercano de Lionel Messi desde el final del Mundial, en momentos en que el capitán argentino también recibía mensajes de apoyo de exfutbolistas, dirigentes, compañeros de equipo y millones de hinchas que reivindicaban su actuación en el ciclo más exitoso de la historia de la Selección argentina.