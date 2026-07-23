El video completo de la charla previa de Messi y la salida al campo en la final: ¿pasó algo raro?

La difusión del registro televisivo completo de la intimidad del vestuario argentino, instantes antes de salir al campo de juego del MetLife Stadium, desató un profundo fenómeno de análisis mediático y debate social. Las cámaras oficiales captaron al capitán Lionel Messi en el centro de la escena, rodeado por un plantel que denotaba una concentración absoluta. La postura física de los futbolistas reflejaba la tensión de la cita: cuerpos rígidos, miradas fijas en el suelo o directamente clavadas en los ojos del líder, y un silencio sepulcral que dominaba el ambiente.

En ese escenario de extrema solemnidad, Messi alzó la voz para pronunciar una directiva que se alejó de las clásicas arengas épicas de torneos anteriores, centrándose estrictamente en la contención emocional: "Estemos tranquilos muchachos, estemos tranquilos, tranquilidad, pensemos en jugar nomás eh, tranquilidad, olvidémonos de todo eh, olvidémonos de todo eh, solo juguemos, pensemos en jugar nomás gente, en jugar dale" . Mientras el astro rosarino repetía obsesivamente la necesidad de aferrarse a la calma, defensores como Cristian Romero y Lisandro Martínez asentían con la cabeza, mientras el arquero Emiliano "Dibu" Martinez realizaba los últimos movimientos precompetitivos cruzando breves indicaciones tácticas con sus compañeros antes de cruzar el umbral del túnel.

Sin embargo, con la posterior derrota de la Selección Argentina, las imágenes actuaron como el combustible perfecto para que en las redes sociales proliferaran diversas teorías conspirativas y lecturas alternativas sobre el verdadero significado de las palabras de Messi. La corriente más escéptica de los usuarios en plataformas digitales interpretó la frase "olvidémonos de todo" no como un recurso psicológico para quitarle presión al grupo, sino como una supuesta alusión a presuntos factores externos o negociaciones previas que habrían condicionado el partido.

En las redes sociales, la teoría conspirativa más difundida y replicada es el supuesto "trueque" por la bandera de Malvinas. La hipótesis sostiene que la FIFA, presionada por Inglaterra tras la exhibición de la tela con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en las semifinales, amenazó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una suspensión de 10 años para competir en mundiales. Según esta narrativa viralizada mediante audios falsificados en TikTok, el plantel habría aceptado "entregar" la final a España a cambio de evitar una sanción histórica para el fútbol local.

Otra vertiente conspirativa acusa de manera directa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de haber pactado el triunfo de España con las autoridades del fútbol europeo (UEFA). El objetivo de este supuesto acuerdo tras bambalinas habría sido asegurar los votos de las federaciones europeas para garantizar su futura reelección al mando del organismo internacional. Las especulaciones alcanzaron también el rendimiento físico de los propios futbolistas que militan en la Premier League inglesa, como "Cuti" Romero y Lisandro Martínez.

Ciertas cuentas masivas en redes sociales señalaron como "sospechosas" las tempranas salidas de los defensores centrales titulares por problemas físicos, sugiriendo de forma malintencionada que jugadores habrían simulado dolencias. Una premisa que no contempla que la selección albiceleste tuvo un día menos de recuperación en comparación a los deportistas españoles, sumado a la extraordinaria exigencia física que tuvo la Scaloneta en los partidos anteriores, y que el rendimiento de los dos defensores en el encuentro contra La Roja fue sobresaliente hasta el momento que se les produjo la lesión.

Por último, la supuesta intervención del FBI contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Periodistas locales como amplificaron la teoría que afirmaba que agentes del FBI se presentaron en el MetLife Stadium con intenciones de detener al máximo dirigente de la entidad del fútbol nacional, por supuestas causas de lavado de dinero y fraude fiscal en Estados Unidos . De acuerdo con esta versión, la inminente detención de Tapia generó una fuerte desestabilización psicológica en el vestuario minutos antes del encuentro. Quienes defendieron estas hipótesis de la "final entregada" se apoyaron en la posterior rigidez de Messi durante la entrega de premios y su supuesta frialdad al pasar frente a las autoridades de la FIFA.

Por el contrario, la postura analítica de la prensa especializada y de los hinchas que apelaron a la cordura determinó que el mensaje del diez respondía a la madurez de un líder que percibía el enorme desgaste físico y la carga mental acumulada tras las agónicas llaves previas, intentando que el equipo se enfocara únicamente en el desarrollo futbolístico para contrarrestar el ritmo del rival. Oscar Ruggeri, en el programa ESPN F90 , estalló contra todos estos rumores pidiendo respeto por la integridad competitiva del plantel argentino

El desarrollo de la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España justificó con creces la tensión que se respiraba en la antesala, configurando un espectáculo dramático y accidentado. El combinado dirigido por Luis de la Fuente impuso un marcado dominio de la posesión, cortando los circuitos de juego albicelestes y acumulando un total de 20 aproximaciones frente al arco defendido por Martínez. La primera gran polémica de la tarde se desató a los 97 minutos, ya en el primer tiempo extra, cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić invalidó una jugada que terminó en gol de Nico Williams. El juez cobró una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi en el área argentina justo antes del rebote que capturó el extremo español, anulando la acción de manera inmediata y desatando las airadas protestas de todo el banco europeo.

La debacle disciplinaria y física para la Scaloneta se terminó de consolidar en el cierre del tiempo regular. Enzo Fernández, quien ya jugaba condicionado por una tarjeta amarilla recibida tras protestar los fallos arbitrales, fue a disputar una pelota dividida a los 93 minutos de adición y terminó golpeando de forma temeraria al defensor Pau Cubarsí. Vinčić no dudó, le mostró la segunda amonestación y mandó al mediocampista argentino directo a las duchas, dejando al campeón defensor con diez hombres para afrontar la prórroga. La superioridad numérica le dio a España la profundidad que le faltaba y, en el inicio del segundo tiempo suplementario, a los 106 minutos, Ferrán Torres marcó el definitivo 1 a 0.

El pitazo final desató un caos generalizado sobre el césped; profundamente frustrado por el desenlace y las celebraciones rivales, Leandro Paredes inició un violento altercado al tomar del cuello a Eric García y cruzarse a los empujones con Gavi , desatando una gresca masiva entre ambos planteles que terminó con la expulsión directa del volante de la Roma. El epílogo del torneo mundialista sumó un capítulo más de discordia internacional durante la ceremonia de premiación, cuando el seleccionado español se congregaba en el escenario principal para recibir las medallas de campeones y alzar la Copa del Mundo de manos, gran parte del plantel de futbolistas albicelestes permaneció sobre el terreno de juego dándole físicamente la espalda a la tarima de los vencedores.

Esta polémica postura fue catalogada de inmediato por diversos medios europeos e internacionales como un grave gesto de "antideportividad" y un desprecio abierto hacia el logro de la Furia Roja. No obstante, desde el entorno de la delegación argentina argumentaron que la acción no respondió a un boicot planificado ni a un ataque hacia el rival, sino al profundo dolor de la derrota y al clima caldeado que se arrastraba desde los incidentes en el cierre de la prórroga.

La frustración y el dolor colectivo de la delegación argentina tras el pitazo final encontraron sus canales formales de expresión a través de las declaraciones públicas del director técnico y los mensajes de los referentes del plantel. El defensor Lisandro Martínez utilizó sus redes sociales oficiales para romper el silencio mediante un extenso descargo digital, donde compartió una imagen del grupo unido en el campo acompañada por un texto cargado de emotividad: "El dolor de hoy es inmenso, pero el orgullo de pertenecer a este grupo de hermanos no se borra con nada. Nos vaciamos por completo, peleamos contra todo y dejamos la vida por esta camiseta. Gracias a cada argentino que nos bancó en esta locura; volveremos más fuertes" .

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni ofreció declaraciones a los medios, donde buscó bajar la tensión mediática y analizar con frialdad los factores que desencadenaron la caída frente a España. Lejos de buscar excusas en los fallos arbitrales o en el accidentado cierre del encuentro, el estratega santafesino adoptó una postura autocrítica y protectora hacia sus dirigidos, manifestando ante los medios locales: "En una final de este nivel, los detalles te dejan afuera y España aprovechó su momento cuando nos quedamos con diez hombres; no hay nada que reprocharle a estos jugadores que dieron hasta la última gota de sudor" .

