Video: el momento en que la bandera de Malvinas aparece en la tribuna

La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta trascendió rápidamente el plano deportivo y volvió a colocar en el centro de la escena la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. La imagen de los futbolistas argentinos celebrando sobre el campo de juego con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas" recorrió el mundo y generó una inmediata repercusión tanto en la prensa británica como en las redes sociales.

Más allá de que los cruces ya habían comenzado incluso antes del encuentro con las declaraciones de dirigentes políticos y las medidas especiales de seguridad adoptadas para una semifinal considerada de alto riesgo, en redes sociales se viralizó el momento exacto en que la bandera fue desplegada en la tribuna. El protagonista involuntario de captar el momento fue el creador de contenido estadounidense Speed, considerado el "mufa del Mundial", que viene alentando a todos los rivales que pierden ante el conjunto albiceleste. En el registro audiovisual se observa detrás del streamer la aparición de la tela con el reclamo soberano escrito.

El partido de semifinal volvió a escribir un capítulo memorable en la rivalidad mundialista entre argentinos e ingleses. Inglaterra logró adelantarse en el marcador durante el segundo tiempo gracias a Anthony Gordon y durante varios minutos pareció controlar el desarrollo del juego. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final con la personalidad que caracterizó a este ciclo. Enzo Fernández estableció el empate tras una jugada iniciada por Lionel Messi y, ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez culminó otra acción encabezada por el capitán para marcar el 2-1 definitivo que depositó a la Argentina en una nueva final de la Copa del Mundo.

Una vez consumada la clasificación, las cámaras captaron a los jugadores argentinos extendieron la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que fue presentada en la tribuna momento antes. La escena fue reproducida por medios de Europa, América y el Reino Unido, donde el gesto recibió varias críticas por considerar que trasladaba una disputa de soberanía al escenario deportivo. Diversos analistas británicos calificaron la exhibición de la bandera como una provocación, mientras que desde la Argentina numerosos dirigentes políticos y usuarios de redes sociales la interpretaron como una reafirmación del histórico reclamo argentino sobre el archipiélago.

Horas antes del partido, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en su cuenta de X que tuvo amplia repercusión nacional e internacional. Allí escribió: "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro". Tras el triunfo de la Scaloneta, la presidenta del Senado volvió a expresarse en la misma red social. En un nuevo mensaje escribió: "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!".

Tambien, las repercusiones llegaron rápidamente desde el Reino Unido. Uno de los mensajes que más difusión alcanzaron fue el del periodista y conductor británico Piers Morgan, quien reaccionó a la fotografía de los futbolistas argentinos manifestando: "Espero que España los aplaste como nosotros en las Malvinas". La respuesta desde la Argentina no tardó en llegar. El ministro de Economía, Luis Caputo, contestó públicamente a Morgan a través de las redes sociales con un mensaje de tono frontal, sumándose al intenso intercambio digital que acompañó la clasificación argentina a la final.

La repercusión internacional también puso de relieve el contraste entre los distintos discursos que rodearon el partido. Mientras Villarruel insistió en presentar el encuentro como un episodio atravesado por la memoria de la guerra, Lionel Scaloni había procurado bajar la tensión durante la conferencia de prensa previa al partido al remarcar que se trataba de un compromiso de fútbol y no de una revancha histórica, una postura similar a la expresada por organizaciones de ex combatientes que pidieron diferenciar el deporte del conflicto bélico de 1982.