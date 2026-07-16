El video con IA de Messi y Lamine Yamal anticipando la final

En medio de la previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un video generado con inteligencia artificial se viralizó en redes sociales al recrear el momento más comentado de la relación entre Lionel Messi y Lamine Yamal: la sesión fotográfica solidaria de 2007 en la que el rosarino, entonces con apenas 20 años, bañaba a un Yamal bebé de solo seis meses.

La pieza muestra a un Yamal actual observando esa fotografía histórica, tomada en los vestuarios del Camp Nou por el fotógrafo Joan Monfort para un calendario solidario impulsado por la Fundación FC Barcelona y UNICEF. En la recreación digital, la imagen cobra vida: el Messi de hoy se acerca sosteniendo una palangana, en un guiño directo a la postura original, mientras el delantero español lo mira entre la sorpresa y la emoción.

La fotografía real permaneció casi olvidada durante más de una década, hasta que el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, la recuperó en 2024 con una frase que resultó premonitoria: "el comienzo de dos leyendas". Aquel cruce fortuito, producto de un sorteo entre familias del barrio de Roca Fonda, en Mataró, terminaría convertido en uno de los símbolos más repetidos del recambio generacional en el fútbol.

Casi veinte años después de aquel primer encuentro, Messi y Yamal volverán a compartir escenario, aunque esta vez como rivales absolutos. El domingo, ambos saltarán al campo del MetLife Stadium, entre Nueva York y Nueva Jersey, en busca de la Copa del Mundo. Para el capitán argentino, de 39 años, sería la coronación de lo que muchos señalan como su última final con la Selección, con la chance de sumar una cuarta estrella tras el título de Qatar 2022. Para Yamal, de apenas 19, la posibilidad de alzar su primer Mundial luego de haber sido protagonista de la conquista europea.

El propio delantero español ya había hecho referencia al viejo registro fotográfico semanas atrás, cuando le mostraron la imagen en una entrevista y le consultaron si podría reencontrarse con Messi en una final. "He crecido un poquito, y Leo también", respondió entre risas, sin imaginar que el cruce se concretaría tan pronto.

El video con inteligencia artificial, que combina el material real de 2007 con una animación del presente, se sumó así a la ola de contenidos que circularon en la previa del partido más importante del año, en un cruce que enfrenta no solo a dos selecciones, sino a dos generaciones surgidas de las inferiores de La Masia.

Más allá de la ficción digital, el paralelismo entre la vieja bañera y la definición del domingo alimentó la conversación en redes, donde miles de usuarios compartieron el video como un anticipo simbólico del duelo entre el pasado y el futuro del fútbol.