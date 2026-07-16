Speed, el influencer "mufa", se vistió con los colores de Inglaterra y festejó su derrota

Una de las tantas postales insólitas del Mundial la protagoniza Darren Jason Watkins Jr., conocido mundialmente como IShowSpeed o simplemente Speed. Considerado como uno de los creadores de contenido más influyentes del planeta gracias a un estilo de transmisiones en vivo caracterizado por la espontaneidad, las reacciones exageradas y una permanente interacción con millones de seguidores, el streamer fue un participante habitual en las tribunas alentando con efusividad a todos los rivales de la Scaloneta.

Con más de cien millones de usuarios entre YouTube, Twitch, Instagram, TikTok y otras plataformas, el estadounidense transformó al fútbol en uno de los ejes centrales de su contenido y aprovechó la Copa del Mundo 2026 para realizar transmisiones desde los estadios, convirtiéndose en uno de los personajes más seguidos del torneo fuera del ámbito estrictamente deportivo. Su vínculo con el fútbol está estrechamente ligado a la figura de Cristiano Ronaldo. Desde hace varios años, Speed convirtió su admiración por el delantero portugués en una marca personal.

Sus celebraciones imitando el tradicional "Siuuu", sus visitas a partidos del Al Nassr y de la selección portuguesa, sus encuentros personales con Ronaldo y sus reiteradas declaraciones en las que lo define como el mejor futbolista de todos los tiempos forman parte de un personaje construido deliberadamente alrededor de esa rivalidad histórica con Lionel Messi. Esa identificación con Cristiano lo llevó, en numerosas ocasiones, a adoptar una postura abiertamente contraria al capitán argentino, tanto en sus transmisiones como en sus publicaciones en redes sociales.

Durante el Mundial 2026 esa rivalidad virtual adquirió una nueva dimensión. Speed asistió a varios encuentros de la selección argentina con el objetivo explícito de alentar a sus rivales. En los octavos de final frente a Cabo Verde apareció vestido con la camiseta del seleccionado africano y reaccionó con visible frustración cuando Lionel Messi abrió el marcador para la Argentina. En distintos pasajes del encuentro celebró los avances de Cabo Verde y lamentó cada conquista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Finalmente, Argentina terminó imponiéndose por 3-2 y avanzó a la siguiente ronda.

La historia volvió a repetirse en los días siguientes. Antes del partido de cuartos de final frente a Suiza, las redes sociales ya habían instalado la idea de que Speed era "mufa", ya que las selecciones a las que había respaldado durante el torneo terminaban siendo eliminadas. Consciente de ese fenómeno viral, el streamer decidió modificar su estrategia y sorprendió al ingresar al estadio con la camiseta argentina en su duelo contra los helvéticos. Más tarde explicó entre risas que pretendía "mufar" a la Albiceleste utilizando la lógica inversa, aunque el plan tampoco funcionó. Tras la victoria argentina por 3-1 reconoció entre risas: "This curse is not working" ("esta maldición no está funcionando"), una frase que rápidamente se volvió viral entre los usuarios argentinos.

En las semifinales retomó su postura habitual. Speed apareció con la camiseta de Inglaterra, la bandera británica pintada sobre el cuerpo y volvió a manifestar públicamente su deseo de que el equipo europeo eliminara al conjunto de Scaloni. Durante su transmisión en vivo celebró el gol de Anthony Gordon y, una vez consumada la remontada argentina, quedó visiblemente abatido. Incluso debió abandonar su ubicación rodeado por personal de seguridad después de que algunos simpatizantes argentinos le arrojaran vasos y latas de cerveza mientras continuaba transmitiendo para millones de espectadores.

Si se contabilizan exclusivamente los partidos de la Selección durante la fase eliminatoria del Mundial 2026 en los que Speed manifestó públicamente su apoyo al rival, el registro incluye tres encuentros: alentó a Cabo Verde en los octavos de final, respaldó a Suiza intentando "anular la mufa" mediante una estrategia inversa que él mismo explicó posteriormente y volvió a apoyar a Inglaterra en la semifinal. En los tres casos la Scaloneta terminó imponiéndose y avanzando de ronda.

Recientemente, en la previa de la final, publicó un desesperado pedido dirigido a Lamine Yamal: "Save me" ("sálvame"), implorando que España evitara un nuevo título Mundial de la Scaloneta porque, según explicó, no quería ver nuevamente al capitán argentino levantar la Copa por encima del legado de Cristiano Ronaldo. Esa sucesión de episodios convirtió a Speed en uno de los fenómenos paralelos del Mundial.

En las redes sociales argentinas comenzaron a multiplicarse los memes que lo calificaban como "el mufa oficial" del torneo. La expresión, profundamente arraigada en la cultura futbolera local, se volvió tendencia después de que las selecciones respaldadas públicamente por el creador de contenidos fueran quedando sucesivamente eliminadas. Un verdadero talismán a tener en cuenta para este domingo, en el que Speed deberá presenciar la final sentado en la tribuna con los colores del conjunto español.