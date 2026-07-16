Video: el cruce verbal entre Messi y Bellingham en el triunfo contra Inglaterra

La clasificación de la selección argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 quedó marcada por una victoria épica frente a Inglaterra por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un encuentro que combinó la histórica rivalidad entre ambos seleccionados con un desenlace cargado de dramatismo y una serie de cruces que continuaron incluso después del pitazo final. Un acontecimiento a escala mundial que quedo inmortalizado en la retina de los fanáticos del fútbol de todos los continentes.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió un resultado adverso en los minutos finales gracias a un potente remate de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez tras una asistencia de Lionel Messi, para meterse por segunda vez consecutiva en la definición del título mundial. El desarrollo del encuentro fue extremadamente intenso desde el inicio. Inglaterra logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo por intermedio de Anthony Gordon y, desde ese momento, apostó por replegarse y defender la diferencia.

Por su parte, Argentina monopolizó la posesión, adelantó sus líneas y encontró el empate a cinco minutos del final mediante un extraordinario disparo de Fernández desde fuera del área. Ya en tiempo de descuento, Messi volvió a demostrar su influencia decisiva al enviar un centro preciso que Martínez conectó de cabeza para sellar el 2-1 definitivo. La remontada provocó una explosión de euforia en el sector argentino y una enorme frustración entre los futbolistas ingleses.

Además del desarrollo futbolístico, el partido estuvo atravesado por permanentes roces. Uno de los focos estuvo puesto en Lionel Messi y Jude Bellingham, quienes mantuvieron varios cruces verbales que fueron captados por las cámaras de televisión. Durante distintos pasajes del encuentro ambos intercambiaron palabras mientras discutían decisiones arbitrales y acciones de juego. Las imágenes rápidamente se viralizaron y alimentaron las especulaciones sobre el contenido de la conversación. Tras la eliminación inglesa, el propio Bellingham buscó restarle dramatismo a la situación y aseguró que el intercambio con el capitán argentino "no fue nada malo", explicando que se trató de un diálogo propio de la tensión de una semifinal mundialista y sin mayores consecuencias personales entre ambos futbolistas.

La tensión acumulada durante los noventa minutos terminó explotando una vez concluido el partido. Mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación, Bellingham se acercó por detrás a Valentín "Colo" Barco y le propinó un golpe en la nuca, una acción registrada por las cámaras de televisión que provocó la inmediata reacción de varios futbolistas argentinos. Nicolás Paz fue uno de los primeros en interponerse para evitar que la situación escalara, mientras que Nicolás Otamendi también acudió rápidamente para separar a los protagonistas antes de que se produjera un enfrentamiento generalizado.

Las imágenes posteriores permitieron reconstruir el origen del incidente. Diversos registros televisivos mostraron que, tras el empate, Barco había corrido a celebrar el gol frente al sector donde se encontraban los suplentes ingleses y, particularmente, delante de Bellingham, en un festejo que el volante británico interpretó como una provocación. Más allá de la represalia por el festejo del gol de Enzo Fernández, el delantero ingles fue captado por las cámaras sumamente acongojado por la derrota sufrida por el euipo albiceleste.

Mientras en Argentina predominó la condena al comportamiento del mediocampista inglés y se destacó la rápida intervención de los jugadores argentinos para evitar una pelea mayor, en Inglaterra varios medios centraron su cobertura en el clima extremadamente caliente que caracterizó a la semifinal y en las continuas provocaciones mutuas que marcaron el encuentro. La prensa británica también dedicó amplios espacios a cuestionar la actuación de su selección y el planteo defensivo adoptado tras abrir el marcador, mientras que reconoció el peso decisivo de Messi en la remontada argentina.

Con la victoria consumada, Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo en una rivalidad histórica frente a Inglaterra. La Scaloneta consiguió una remontada que lo depositó nuevamente en la final del Mundial, ratificando el protagonismo de una generación que continúa peleando por los títulos más importantes del fútbol internacional.

por R.N.