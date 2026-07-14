Efecto Selección: las búsquedas a Atlanta se disparan 8.393% tras el pase a semifinales

La clasificación de la Selección argentina a semifinales del Mundial disparó la demanda de pasajes hacia Atlanta, la ciudad estadounidense que albergará el próximo cruce del equipo de Scaloni. Según un relevamiento de Despegar, las búsquedas de vuelos hacia ese destino crecieron un 8.393% en la comparación con las últimas dos semanas, un salto que la compañía calificó de inédito y que refleja el clima de expectativa que atraviesa a buena parte del país.

"Con la clasificación de Argentina a las semifinales, el sueño de acompañar a la Selección hasta el final del Mundial cobra aún más fuerza", señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay. La ejecutiva explicó que este tipo de instancias suele funcionar como un punto de inflexión en el comportamiento de los hinchas: no solo se mantiene el interés de quienes vienen siguiendo de cerca el recorrido albiceleste desde la fase de grupos, sino que además se suman nuevos viajeros que deciden last minute no perderse una etapa que podría ser histórica para el equipo.

Desde la empresa remarcaron que, a medida que el equipo se acerca a una eventual final, también crece el deseo de vivir en persona una experiencia que excede lo futbolístico y que muchos hinchas describen como un recuerdo para toda la vida. Ese factor emocional, señalan desde Despegar, explicaría por qué el interés no se limita a quienes ya estaban en Estados Unidos siguiendo al equipo, sino que también moviliza a fanáticos que deciden salir recién ahora desde la Argentina.

Entre las alternativas disponibles para el partido del 15 de julio, Despegar ofrece un vuelo desde Buenos Aires -del 14 al 21 de julio, con una escala de ida y otra de vuelta- a $6.662.477 por persona, con mochila, equipaje de mano y valija para despachar incluidos. También hay opciones más económicas para quienes ya se encuentran en el continente: desde Kansas City el pasaje ronda los $1.258.218, y desde Miami, $927.193, ambos con una escala en cada tramo e incluyendo mochila y equipaje de mano, aunque sin valija para despachar.

La combinación de precios más accesibles desde ciudades estadounidenses explicaría, en parte, por qué buena parte del salto en las búsquedas también proviene de argentinos radicados o de paso por Estados Unidos.

El próximo partido de la Selección se juega el miércoles 15 de julio en Atlanta, en el marco de las semifinales del Mundial, una instancia que ya moviliza a miles de hinchas dispuestos a cruzar el continente para no perderse un capítulo que podría terminar en la gloria.