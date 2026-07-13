Quiénes son los políticos y jueces que viajaron al Mundial

A medida que la selección argentina fue avanzando en el Mundial de 2026, las cámaras de televisión comenzaron a posar su atención no sólo sobre Lionel Messi, Lionel Scaloni y los protagonistas dentro del campo de juego, sino también sobre las tribunas, donde se repitió una escena habitual en las grandes competencias internacionales: dirigentes políticos, empresarios, magistrados y funcionarios argentinos aprovecharon la cita mundialista para acompañar al seleccionado nacional en distintos partidos disputados en Estados Unidos.

Las transmisiones oficiales, las fotografías difundidas por la FIFA y las imágenes compartidas en redes sociales permitieron identificar a numerosas figuras públicas que asistieron a los encuentros de la Albiceleste, conformando una suerte de "palco argentino" que fue variando a medida que el equipo avanzaba hacia las instancias decisivas del torneo. Desde el debut del conjunto dirigido por Lionel Scaloni hasta su clasificación a las semifinales, la presencia de dirigentes políticos y referentes institucionales fue una constante.

Como ocurre habitualmente en los grandes acontecimientos deportivos, muchos aprovecharon viajes previamente programados por cuestiones laborales o personales para presenciar alguno de los encuentros, mientras que otros organizaron especialmente su agenda para acompañar al seleccionado campeón del mundo. La expectativa que despertó la defensa del título obtenido en Qatar 2022 convirtió al Mundial de Norteamérica en un punto de encuentro para representantes de distintos espacios políticos, sin distinción partidaria.

Uno de los dirigentes cuya presencia generó mayor repercusión fue el expresidente Mauricio Macri. Históricamente vinculado al fútbol por haber presidido Boca Juniors entre 1995 y 2007 y luego desempeñarse como Jefe de Estado entre 2015 y 2019, el fundador del PRO asistió a distintos partidos de la selección durante el certamen. En varias oportunidades fue visto en los sectores protocolares del estadio compartiendo conversaciones con dirigentes de la FIFA, representantes de distintas federaciones nacionales y exfutbolistas invitados por la organización.

Las cámaras oficiales también registraron al abogado Santiago Viola, el viceministro de Justicia del Gobierno Nacional. El letrado es el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y fue observado siguiendo algunos encuentros del seleccionado argentino desde sectores preferenciales de los estadios de Kansas City junto a otros invitados vinculados al ámbito institucional. Su presencia fue comentada en redes sociales luego de que distintas transmisiones televisivas mostraran imágenes de los palcos durante los momentos de mayor tensión del último partido.

Otra de las dirigentes identificadas durante el campeonato fue Claudia Ledesma Abdala de Zamora, senadora nacional por Santiago del Estero y exgobernadora de esa provincia. La legisladora asistió a uno de los encuentros de la Selección acompañando a integrantes de su entorno familiar. Su presencia fue reflejada por usuarios de redes sociales y posteriormente por distintos medios. Las diferencias ideológicas quedaron temporalmente relegadas frente a un objetivo común: alentar al seleccionado argentino en su intento por conquistar un nuevo título mundial.

Esa convivencia circunstancial entre dirigentes oficialistas, opositores, empresarios, jueces y representantes de distintos poderes del Estado volvió a poner de manifiesto el enorme poder de convocatoria que conserva la selección nacional, capaz de reunir en un mismo estadio a personalidades que habitualmente protagonizan fuertes enfrentamientos en la arena política, sean de La Libertad Avanza, del peronismo o del PRO.

La presencia de funcionarios, legisladores y magistrados también reavivó un debate recurrente cada vez que se desarrollan grandes competencias deportivas internacionales: el relacionado con la participación de autoridades públicas en eventos de esta naturaleza.

Por otra parte, en redes sociales, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expuso que Mauricio Novelli, principal denunciado por el escándalo $LIBRA, disfruta del certamen de forma presencial en Estados Unidos. A esto se le suma el caso de Priscila Ferrante, investigada por la Justicia por presuntamente actuar como testaferro de su tía, la conductora y modelo Jesica Cirio, por el caso que involucra al ex Jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La mujer fue señalada en varios medios durante una transmisión de un partido jugado en Miami.