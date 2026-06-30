El artista Helmut Ditsch sigue peleando para que Karina Milei le devuelva su obra

El pintor argentino Helmut Ditsch mantiene un conflicto abierto con el Gobierno nacional por "The triumph of Nature", la obra inspirada en el Glaciar Perito Moreno que estuvo colgada durante 13 años en la sala Eva Perón de Casa Rosada y que fue retirada de manera unilateral en marzo, en medio del debate parlamentario por la reforma de la Ley de Glaciares. El cuadro había sido cedido en comodato tácito y atravesó sin inconvenientes los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El vínculo entre el artista y la Casa de Gobierno se remonta a 2013, cuando tras la restauración del edificio se buscaba una obra para decorar la sala Eva Perón y el entonces secretario de Presidencia, Oscar Parrilli, lo convocó por pedido de Cristina Kirchner. Esa primera pintura debió devolverse a Europa en 2018 por el vencimiento de su importación temporaria, y fue reemplazada por una reproducción de altísima calidad que Mauricio Macri pidió mantener en el mismo lugar, donde permaneció hasta este año.

Ante la falta de respuestas de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, el artista hizo público su reclamo y exigió la restitución de la pieza si el Estado no pensaba seguir exhibiéndola. Esta semana, tras meses de silencio oficial, recibió finalmente una carta de Presidencia con las condiciones para retirarla, y las calificó de "humillantes".

Según relató Ditsch, el documento establece que el Gobierno no colaborará con el traslado de la obra, que se dispondrá de Policía Militar para vigilar cada uno de sus movimientos durante el retiro, y que tampoco se le permitirá realizar el peritaje fotográfico necesario para documentar el estado de la pintura antes de embalarla. Además, le exigen firmar un compromiso de no iniciar acciones legales contra el Estado.

El pintor responsabilizó directamente a la Secretaría General de la Presidencia y remarcó que un eventual daño a la obra no lo afectaría solo a él, sino "contra todas y todos los argentinos". Para Ditsch, su trabajo retrata la soberanía nacional a través de los paisajes argentinos y de fenómenos naturales extremos como los glaciares patagónicos, una riqueza que, señaló, ya desapareció en buena parte de Europa. Pese al conflicto, agradeció el respaldo recibido de seguidores y periodistas durante estos meses, aunque no precisó cómo continuará el proceso de retiro de la obra de Casa Rosada.