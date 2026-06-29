De estar prohibido a héroe nacional: la venezolana Delcy Rodríguez le agradeció a Elon Musk

Dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela con un minuto de diferencia y dejaron un tendal de víctimas: al cierre de esta edición, el saldo oficial ascendía a 589 muertos, 3.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró la emergencia nacional, suspendió las clases y las actividades no esenciales, y anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares —con reservas depositadas en el FMI— para financiar la reconstrucción de infraestructura, hospitales y viviendas para quienes perdieron sus casas. "Estamos en este momento declarando el estado de emergencia nacional, tal como lo contempla nuestra Constitución", afirmó en cadena nacional.

Los estados más afectados fueron Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se registraron derrumbes, cortes de servicios básicos y evacuaciones masivas. El aeropuerto internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada al país, debió cerrar por los graves daños que sufrió. Especialistas señalaron que se trató de uno de los eventos sísmicos más intensos registrados en Venezuela desde el terremoto de 1967 que devastó Caracas.

En ese marco, la empresa Starlink —de Elon Musk— anunció que ofrecerá servicio de internet gratuito hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes en Venezuela, y prometió desplegar terminales en las zonas más golpeadas para restablecer la conectividad. La respuesta de Rodríguez no se hizo esperar: en su cuenta de X agradeció públicamente a Musk y a su equipo por brindar internet gratuita a los afectados. "Cada conexión cuenta en momentos como estos", escribió. Pero el gesto generó una ola de críticas e ironías en las redes.

La razón es sencilla: el régimen chavista bloqueó la red social X —también propiedad de Musk— en agosto de 2024, días después de las cuestionadas elecciones presidenciales. Maduro acusó entonces al empresario de incitar al odio y de ser parte de un "golpe de Estado ciberfascista". Durante más de un año, el acceso a la plataforma solo fue posible mediante VPN. La red recién volvió a estar disponible en Venezuela en enero de 2026, ya con Rodríguez como presidenta encargada. Ahora, la misma dirigente que gobernó mientras X permanecía prohibida le agradece públicamente en esa misma red al hombre que el chavismo había señalado como su enemigo.