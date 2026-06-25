Longobardi durísimo: "Milei se está escapando un poco de la realidad argentina"

Una vez más, el periodista Marcelo Longobardi criticó el respaldo de Javier Milei al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, sugiriendo que la negativa a removerlo responde al temor de la administración a una ofensiva política . Además, el comunicador se refirió al próximo viaje a Europa del mandatario libertario para dar una conferencia y recibir un reconocimiento en Francia.

En sus redes sociales, Longobardi afirmó: "Considerando los detalles del viaje, el presidente se esta escapando de la escena durante la semana". "Va a dar una charla privada como siempre y va a intervenir en la actividad del presidente que es recibir premios", dijo. La conclusión del análisis, por parte del periodista, es que es un Milei que "disfruta más de predicar sobre la escuela austriaca en el exterior que intervenir en los temas políticos locales".

Este escenario propuesto por Longobardi coincide con lo escrito por la periodista Jesica Bossi, que describe a un Milei aislado en Olivos, redefiniendo su estrategia rodeado solo por su círculo íntimo. En paralelo, el presidente viajará prontamente a Francia para la "Argentina Week París", donde recibirá un reconocimiento del Paris Economic Forum y compartirá panel con el economista Nobel Philippe Aghion para atraer inversiones.

"Javier Milei pasa la mayor parte del tiempo en soledad en la quinta de Olivos. Recibe pocas visitas, comparado con otros momentos de su administración. Hace diez días que no va a la Casa Rosada. Su última actividad allí fue cuando mantuvo al mediodía una agenda vinculada a Israel: recibió a un ex integrante de las fuerzas de defensa de ese país, secuestrado por Hamas, y luego a una delegación de deportistas argentinos que participará en los Juegos Macabeos 2026", señaló Bossi.

Por otro lado, según el politologo Pablo Salinas, el mandatario libertario ostenta el récord de haber estado 122 días en el exterior, el máximo de los últimos cinco presidentes a la misma altura de gestión. En la nota titulada "El presidente redefine sus pasos en la soledad de Olivos", que Longobardi aborda, Bossi se refirió al escándalo protagonizado por el Jefe de Gabinete que fue apartado como principal portavoz de Casa Rosada. Presuntamente, la decisión de que asuma Adrián Ravier para el cargo fue tomada por el mismo presidente en soledad. En ese sentido, la periodista concluyó: "La unción de un nuevo vocero apunta a blindar a Adorni como jefe de Gabinete al evitar que se exponga públicamente".