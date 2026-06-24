Macri sigue a la Scaloneta de cerca junto a su novia Dolores Teuly

El expresidente de la Nación y actual titular del PRO, Mauricio Macri y su nueva pareja, la empresaria Dolores "Lola" Teuly , se mostraron juntos y las redes sociales no estuvieron ajenas de los comentarios. La pareja asistió al Dallas Stadium para presenciar la victoria por 2 a 0 de la selección argentina frente a Austria, un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El ex Jefe de Estado quien transita el torneo en su rol de presidente de la Fundación FIFA, optó por un sobrio traje oscuro para la ocasión, mientras que Teuly se mostró con un atuendo casual de jeans y campera verde. Ambos compartieron un palco VIP rodeados de destacadas figuras del fútbol internacional, entre los que se encontraban los exfutbolistas de la Selección Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore y Maximiliano Rodriguez , además de Santiago Solari y el humorista Roberto Moldavsky, transformando el espacio en un foco de máxima atención para las cámaras y las redes.

Esta aparición pública en Texas consolida de forma definitiva el nuevo escenario sentimental del exmandatario tras su separación de la exprimera dama Juliana Awada, confirmada a finales de 2025 tras quince años de matrimonio. El vínculo entre Macri, de 67 años, y Teuly , de 46, posee extensas raíces: se conocen desde hace más de dos décadas, habiéndose cruzado inicialmente en el casamiento del padre de ella cuando el dirigente empresarial aún estaba en pareja con Isabel Menditeguy.

Años más tarde, durante el gobierno de Cambiemos iniciado en 2015, Teuly se sumó a la gestión pública como asesora en la Dirección General de Eventos de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita directa de Fernando de Andreis. Tras el fin de ese mandato, la relación entró en un impasse cordial hasta principios de marzo de 2026, cuando un reencuentro fortuito durante el festejo de cumpleaños del relacionista público Leo Mateu en Puerto Madero reavivó la química entre ambos. La relación avanzó con rapidez a partir de ese momento, incluyendo una reservada escapada romántica de cuatro días a París en avión privado y cenas compartidas en la Ciudad de Buenos Aires antes del blanqueo definitivo ante la prensa a mediados de mayo.

A la par de la exposición del romance, la presencia de Macri en el certamen ecuménico responde estrictamente a sus funciones institucionales en la FIFA, un rol que sus colaboradores destacan para amortiguar los cuestionamientos sobre la conveniencia política de sus viajes al exterior. Desde su entorno remarcan que la agenda del dirigente en Norteamérica combina la diplomacia deportiva con la representación corporativa de la entidad madre del fútbol mundial, lo que le permite mantenerse activo globalmente.

Nombrado como presidente ejecutivo de forma ad honorem en enero de 2020, Macri ejerce la función clave de gestionar políticas y coordinar proyectos solidarios orientados a la juventud, utilizando los valores del deporte como herramientas de inclusión, equidad de género y erradicación de la pobreza. Desde el sitio web de la institución se destaca su trayectoria previa como directivo del Club Atlético Boca Juniors y como mandatario para respaldar su perfil en la conducción ejecutiva de estos programas comunitarios internacionales.

Por otro lado, el blanqueo de su nueva relación amorosa generó fuertes repercusiones políticas hacia el interior del PRO . Mientras que los sectores más cercanos a su conducción celebran ver al dirigente en una faceta personal renovada y de "perfil más simple", la exposición de su noviazgo junto a Teuly en actos partidarios recientes y eventos públicos reavivó tensiones internas entre quienes le exigen una dedicación exclusiva al armado electoral rumbo a 2027 frente a un escenario de fuerte disputa de poder con la gestión del gobierno nacional.

Lejos de las oficinas gubernamentales en la Casa Rosada que transitó en el pasado como asesora en la Dirección General de Eventos de la Presidencia de la Nación , Dolores Teuly se desempeña hoy en el ámbito privado a través de su faceta comercial. Actualmente, trabaja al frente de su propio emprendimiento de decoración denominado QIrugs, una firma dedicada de forma exclusiva al diseño y la comercialización de alfombras de polipropileno .

En el plano de su historial afectivo, la empresaria es madre de tres hijos. Antes de iniciar su actual noviazgo con el dirigente político, Teuly estuvo en pareja con Gastón Cami , vinculado a la función pública como director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos adolescentes. Sin dudas, el punto de inflexión en esta nueva etapa sentimental se dio con la confirmación oficial que llegó a mediados de mayo, cuando el conductor televisivo Ángel de Brito difundió un mensaje directo del propio Macri ratificando la flamante relación. "Nos estamos conociendo. Todo muy lindo", fue la declaración del fundador del PRO, dando a conocer la primera fotografía de la pareja compartiendo un viaje romántico de cuatro días en París.



