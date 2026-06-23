Las teorías conspirativas en la muerte de Gaspi

La muerte del influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, abrió un abanico de especulaciones tan inquietantes como virales. Mientras los investigadores brasileños intentan determinar qué ocurrió realmente en la colisión de dos helicópteros sobre la ciudad de Río de Janeiro, las redes sociales construyeron relatos paralelos donde conviven sospechas de asesinato, premoniciones y cuestiones numerológicas. El accidente ocurrido el pasado 14 de junio dejó seis víctimas fatales y convirtió la tragedia en uno de los fenómenos más comentados de internet.



Mordaz. Gaspi tenía 23 años y se había transformado en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. Su humor incómodo, entrevistas descontracturadas y una personalidad que oscilaba entre la provocación y la espontaneidad le permitieron construir una comunidad de 2 millones de seguidores.



En las horas previas a su deceso, se conoció que había viajado a Brasil para grabar contenido junto al cantante estadounidense Oliver Tree, una de las figuras más excéntricas de la música alternativa internacional. Junto a ellos también viajaban el director de cine argentino Lucas Vignale y el productor brasileño Lucas Brito Chaves. Los cuatro se encontraban desarrollando proyectos audiovisuales y registrando material para futuras producciones cuando el helicóptero en el que se trasladaban colisionó con otra aeronave sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes.



Aunque la investigación oficial continúa centrada en determinar las causas técnicas del siniestro, las conjeturas conspirativas comenzaron a multiplicarse. El punto de partida fue la declaración del padre de Gaspi, quien manifestó públicamente que no estaba convencido de que se hubiera tratado de un simple accidente y pidió una investigación exhaustiva. Esa afirmación bastó para que miles de usuarios comenzaran a buscar supuestas pruebas capaces de sostener hipótesis alternativas.



Especulaciones. La teoría más difundida sostiene que el verdadero objetivo era Oliver Tree y que Gaspi quedó involuntariamente atrapado en una operación dirigida contra el músico. Sus seguidores recuerdan que el artista había abandonado meses antes su compañía discográfica para iniciar una carrera independiente y preparaba el lanzamiento de un nuevo álbum junto con una gira mundial.

En ese contexto surgió una versión que comenzó a viralizarse en TikTok, X y YouTube. Según el relato, Tree habría publicado días antes un video -posteriormente eliminado- en el que, utilizando su habitual sarcasmo, hacía referencias al "Pizzagate", trama vinculada a una supuesta red de abuso de menores y encubrimiento dentro del marco del caso Jeffrey Epstein. Cabe recordar, que según versiones que luego fueron refutadas, la captación de menores para los abusos de público conocimiento de la élite de Hollywood provenía de una pizzería en Washington donde ofrecían trabajo.



Los impulsores de esta hipótesis aseguran que, tras ver ese contenido, Gaspi se contactó con el cantante para producir un documental y una entrevista sin censura que se publicarían durante la gira de julio. Para ellos, la colisión de los helicópteros habría sido un supuesto "control de daños" destinado a impedir esas revelaciones. Incluso sostienen que la probabilidad de un choque entre dos helicópteros es tan baja que descartaría la explicación oficial.



Otro elemento utilizado para alimentar las sospechas fue el antecedente de la aeronave. Documentación conocida después de la tragedia reveló que el helicóptero había sido investigado en 2024 por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con operaciones de transporte. Aunque ese antecedente no demuestra ninguna relación con el accidente, para los sectores más conspirativos se convirtió en otra pieza clave.



La numerología es otra suposición que presagiaba, según las redes, la fatalidad. Miles de usuarios comenzaron a revisar videos antiguos de Gaspi buscando patrones, fechas y coincidencias. Así se viralizó una publicación donde se lo ve a Gaspi subir a un taxi y en el marcador del vehículo podía verse el número 06:14, una clara referencia al 14 de junio, día de su muerte. Además se difundieron entrevistas en las que Gaspi y Tree reflexionaban sobre la muerte y la fugacidad de la fama. Comentarios que en su momento parecían simples reflexiones adquirieron, después de la tragedia, un carácter casi profético.



La psicología conoce bien este fenómeno. Cuando ocurre una muerte inesperada de una figura pública, las personas suelen buscar explicaciones que otorguen sentido a lo sucedido. La casualidad muchas veces resulta emocionalmente insuficiente y aparecen conexiones y símbolos que antes habían pasado inadvertidos.



Mientras avanzan las pericias, los hechos comprobados siguen siendo pocos. Lo único cierto es que dos helicópteros colisionaron sobre Río de Janeiro y murieron seis personas, entre ellas Gaspi, Lucas Vignale y el afamado Oliver Tree.