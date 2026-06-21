Furor Scaloneta: la pelea por la canción oficial

Los Mundiales de fútbol ya no solamente se juegan dentro de la cancha. Hace más de una década que también se disputan en las tribunas, redes sociales y plataformas musicales, donde cada cuatro años aparece una canción destinada a convertirse en la banda sonora de la ilusión argentina. El fenómeno comenzó a adquirir una dimensión inédita en Brasil 2014 con el contagioso "Decime qué se siente", aquella adaptación espontánea que miles de hinchas entonaban desafiando a Brasil con el inolvidable "tener en casa a tu papá". Ocho años más tarde, en Qatar 2022, la historia alcanzó otra escala cuando "Muchachos", interpretada por La Mosca, dejó de ser un simple tema futbolero para transformarse en un fenómeno cultural. Sonó en cada estadio, en cada caravana y en cada rincón del país hasta convertirse en la banda sonora de la conquista de la tercera estrella. Con el Mundial 2026 en marcha, esa herencia abrió una nueva competencia entre músicos de distintos géneros, encontrar la canción capaz de emocionar a los hinchas, atravesar las fronteras del fútbol y acompañar a la Selección argentina en el sueño de conquistar la cuarta Copa del Mundo.



Rhythm And Blues. La fórmula parece tener ingredientes obligatorios. Ritmos inmediatos y pegadizos, estribillos sencillos, referencias patrióticas y una letra construida alrededor de símbolos que exceden al fútbol. Ya no alcanza con nombrar a Lionel Messi. También aparecen Diego Maradona, las Islas Malvinas, el mate, René Favaloro, la camiseta albiceleste y hasta el Indio Solari como parte de un imaginario colectivo que mezcla identidad nacional, memoria y pasión deportiva. Cada canción intenta apropiarse de esa emoción que en Qatar surgió espontáneamente y que ahora todos buscan reproducir deliberadamente.



Entre las propuestas con mayor repercusión figura "La cuarta estrella", de Palmito Música, probablemente la gran candidata surgida desde las redes sociales. Construida sobre la melodía de "No me arrepiento de este amor", de Gilda, la canción resume en pocos versos el objetivo del bicampeonato: "Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta". Más adelante completa la ecuación emocional con otra frase destinada a ser coreada: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo". El videoclip ya superó holgadamente el millón de reproducciones en YouTube y continúa creciendo gracias a TikTok, donde miles de usuarios la utilizan como banda sonora de sus videos mundialistas.



La apuesta institucional llegó de la mano de Ulises Bueno. Elegida oficialmente por la AFA, "Scaloneta Mundial" mezcla el cuarteto con imágenes del título conseguido en Qatar y la ilusión de defender la corona. Su estribillo insiste en la búsqueda de "la cuarta estrella", mientras el videoclip alterna festejos populares con momentos inolvidables del ciclo de Lionel Scaloni. El respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino le otorgó una difusión inmediata y el video ya acumula 500 mil visualizaciones en YouTube, aunque todavía divide opiniones entre quienes prefieren un himno nacido espontáneamente desde la tribuna y los que eligen una producción interna.



Otra de las composiciones que ganó terreno es "Selección yo te sigo", del cantante Luqiano. Inspirada musicalmente en "Para no olvidar", de Los Rodríguez, recupera la tradición de las canciones de cancha con frases como "Las Malvinas no olvido" y "Todos los anti Messi...". La letra incorpora además un homenaje poco habitual a René Favaloro ("dale fuerza a mis latidos"), ampliando el repertorio de figuras nacionales asociadas al orgullo argentino. Presentada en Estados Unidos antes del debut mundialista, ya reúne decenas de miles de reproducciones en YouTube y despierta un fuerte sentido de pertenencia entre los hinchas que viajaron para acompañar al seleccionado.



Clásico remasterizado. El fenómeno alcanzó prácticamente todos los géneros musicales. Por su parte, Los Palmeras, ya sin Rubén "Cacho" Deicas y con nueva formación liderada por Pablo López (ex Grupo Cali), lanzaron "Bombón argentino", una cumbia que adapta el espíritu festivo que convirtió al grupo santafesino en un clásico del fútbol argentino. A su vez, Luck Ra eligió otro camino con "El último baile", una despedida emotiva al probable último Mundial de Lionel Messi, donde versos como "Que el último baile no llegue nunca más" apelan directamente a la nostalgia de una generación que creció viendo al capitán. El videoclip se instaló rápidamente entre las tendencias musicales de YouTube y reforzó la figura de Messi como el gran protagonista de esta tripartita Copa del Mundo.



También aparecieron propuestas independientes como "Mundial yo soy", de El Empuje; "Soy argentino", impulsada por el programa “Paren la Mano”, conducido por Luquita Rodríguez, Alfre Montes De Oca y Roberto Galati, quienes con un estribillo pegadizo rezan: “Corrimos a Inglaterra, copamos Qatar, yo quiero la cuarta, ser campeón mundial, por Diego y el Indio,la vamo' a ganar. Correte brazuca, que ahí llega papá”.



Bajo los acordes de la cumbia, el rock o el folklore urbano, todas, sin excepción, comparten el mismo objetivo: el de convertirse en esa canción que suene primero en un celular, después en una caravana multitudinaria y termine siendo cantada por millones de personas, para que, una vez terminado el Mundial, su sonido nos remita directamente a la gloria celeste y blanca.



Galería de imágenes