Los Caputo, recaudadores en las sombras

Pertenecen a una familia influyente y cultivan el bajo perfil pero, paradójicamente, la interna oficial puso la lupa sobre los hermanos Santiago y Francisco Caputo: la Inspección General de Justicia investiga los fondos millonarios que mueve la Fundación Faro, el think tank libertario, en el que el hermano mayor del asesor estrella de Milei reina como recaudador, bajo el paraguas político de Santiago. “Recaudadores en las sombras” es el título de la última edición de NOTICIAS, en la que Rodis Recalt revela el funcionamiento de esta máquina de acumular fondos de discreta procedencia, atravesado por la desconfianza que generan en la hermana presidencial y su enemistad manifiesta con el clan Menem. Intrigas y movidas estratégicas en el seno del poder mileísta, y la genealogía de los Caputo, una familia influyente.

Además en la tapa de esta semana la batalla musical por el hit mundialista argentino. Cuáles son las bandas y los artistas que quieren imponer su canción como el himno 2026, contra la elegida por la AFA.

También en la portada, las teorías conspirativas que rodean al trágico accidente que le costó la vida a Gaspi y otras personas. Y un fenómeno inesperado en la industria del entretenimiento: las series de éxito que hipersexualizan a las protagonistas femeninas.