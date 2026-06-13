Grabois y Thiel: polémica luego de la foto de NOTICIAS

El miércoles 3, a las 9.10 de la mañana, Juan Grabois entró en la mansión de Peter Thiel en Barrio Parque. Ni el invitado ni el anfitrión lo sabían, pero enfrente del domicilio estaba apostado Sergio Piemonte, fotógrafo de esta editorial. La imagen que tomó, en la que se ve al dirigente entrando a lo del tecnomagnate con la mano extendida, corrió cómo pólvora en el círculo rojo y fue el tema que marcó la agenda política. A una semana de ese encuentro la gran pregunta todavía permanece: ¿de qué hablaron Grabois y Thiel?

Cónclave. El dirigente permanece en silencio de radio. Es algo que había adelantado en la última entrevista que dio, en el canal de streaming “Se viene”, el 27 de mayo. “Junio y parte de julio no voy a estar en los medios, para representar correctamente uno tiene que tener en claro el rumbo”, había dicho.

Grabois se mantuvo en esa línea cuando NOTICIAS lo intentó contactar para tener su versión del mano a mano con uno de los hombres más poderosos del planeta, que de repente se encuentra viviendo en Buenos AIres. Sin embargo, días después de que estallara la novedad en medios y redes, una persona de su entorno más cercano se comunicó con la revista para dar algunas pistas: contó que la reunión fue pedida y buscada por el tecnomagnate, y que toda la conversación giró alrededor de la primera encíclica del Papa León XIV, en la que el sucesor de Francisco apuntaba a “desarmar la IA” y parecía, cita al “Señor de los Anillos” mediante, apuntar directamente al dueño de Palantir. El vínculo que tuvo Grabois con el Vaticano, cuando en la silla de San Pedro se sentaba su mentor, fue lo que despertó la curiosidad de Thiel. “Juan siempre creyó que, cuando uno tiene las convicciones claras de a quién representa, puede y debe reunirse con todos. Y siempre a cara descubierta. Por eso lo agarran en una foto que a otros no”, dijeron cerca del dirigente, y aseguraron que si fuera por él se juntaría hasta con su declarado némesis, Marcos Galperin de Mercado Libre.

Esa retirada autoimpuesta de Grabois, en el contexto del encuentro con Thiel, no convenció a todos. “Empezó votando a Massa, después pidiendo un frente con Pichetto y ahora se reúne con Peter Thiel. Siempre puede ser peor", lanzó el trotskista Gabriel Solano.

Guillermo Moreno, fiel a su estilo, dejó una chicana: “Me parece bien que haya ido, hay que ver si le enseñó la doctrina peronista”. Desde el otro lado de la grieta, la diputada Lilia Lemoine también lanzó sus dardos. “Diputados K se reúnen con representantes de empresas de tecnologías y los espantan, hacen todo el daño que pueden cada vez que pueden”, dijo, en lo que es al menos una lectura llamativa de la reunión entre el empresario y el piquetero.

Grabois, por su parte, le aclaró a quienes le preguntaron que cuando retome su actividad mediática contará más detalles.

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