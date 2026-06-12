Patrimonio en la mira: cuando Adorni tuiteó que le cortaron la luz por falta de pago

Hace apenas unas horas, Manuel Adorni reapareció públicamente en una entrevista concedida a José Del Rio en el programa Mesa chica de LN+. Luego de varios meses de cuestionamientos judiciales, políticos y mediáticos sobre la evolución de sus bienes personales, sus consumos, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros vinculados a criptomonedas. El jefe de Gabinete eligió conceder un reportaje televisivo para intentar cerrar una crisis que se convirtió en uno de los principales problemas políticos para el gobierno de Javier Milei.

Lejos de bajar la intensidad mediática, las declaraciones del funcionario sobre sus bienes patrimoniales tuvieron una repercusión inusitada en los medios y las redes sociales. Durante la nota, Adorni sostuvo que su patrimonio fue construido antes de su ingreso al gobierno nacional y rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Entre las frases más resonantes del reportaje, el coordinador de ministros admitió: "Ahorramos en negro como todos los argentinos", y sostuvo: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", y remató: "Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años".

Un momento significativo durante el dialogo fue cuando el dirigente de LLA reveló que presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que no figuraban en sus presentaciones originales. Según su propia explicación, la diferencia patrimonial rondaría los 500.000 dólares, monto cuya procedencia atribuyó a una combinación de ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.

El aspecto más sensible de las explicaciones, por parte del portavoz de Casa Rosada, fue precisamente lo abordado sobre el Bitcoin y otros activos digitales. El jefe de Gabinete afirmó que había invertido aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas y que esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a 300.000 dólares, argumento utilizado para justificar buena parte del crecimiento patrimonial observado en los últimos años, antes del ingreso en la administración publica.

La curiosas respuestas del coordinador de ministro reflotó algunos tuits del pasado, antes de su ingreso a su labor en la sede presidencial. En redes sociales, compartieron posteos en X del entonces contador publico y analista económico relatando que le cortaron la luz por falta de pago o los costos de productos de consumo del supermercado. Mensajes muy anecdóticos, teniendo en cuenta que en esa época Manuel Adorni disponía de cientos de miles de dólares en su cartera financiera.

"Hoy me cortaron la luz en casa. Supuse una ataque para silenciarme. Pensé que había sido para que callara. Temí por mi familia. Discutí con el portero y con la seguridad de mi edificio por semejante distracción. Finalmente, e la habían cortado por falta de pago. Un Papelón", fue uno de los tuits viralizados por los usuarios digitales.

En sus redes sociales, el periodista Manu Jove recordó los orígenes laborales del ahora vocero presidencial con una ironía filosa: "Se compraba salchichas en mal estado y laburaba en Gritalo TV, ¡con 14 visualizaciones en YouTube!". La referencia al canal de baja audiencia donde Adorni hacía sus primeras armas como analista económico fue el puntapié de un argumento más amplio: ¿Cómo alguien que sobrevivía con esos recursos acumuló una fortuna en criptomonedas antes de que las criptomonedas fueran masivas?

Esa pregunta que subyace en las redes es la misma que recorre la causa judicial que tramita el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py:¿Por qué el estilo de vida de Manuel Adorni dio un vuelco tan abrupto justo después de asumir como secretario de Comunicación en diciembre de 2023?