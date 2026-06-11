El pasado sin lujos de Adorni: "Se compraba salchichas vencidas y laburaba en Gritalo TV"

La declaración jurada rectificativa de Manuel Adorni no logró lo que el jefe de Gabinete esperaba. Lejos de cerrar el debate sobre el origen de su patrimonio, la presentación de más de 500.000 dólares supuestamente acumulados en bitcoin antes de entrar a la función pública encendió una nueva oleada de escepticismo en la opinión pública y en los propios medios afines al Gobierno. Uno de los que salió con más munición fue el periodista Manu Jove, conductor de A24, quien recurrió al archivo para trazar un retrato del Adorni pre-funcionario que choca de frente con el relato de las criptomonedas millonarias.

Jove recordó en sus redes sociales los orígenes laborales del ahora poderoso jefe de Gabinete con una ironía filosa: "Se compraba salchichas en mal estado y laburaba en Gritalo TV, ¡con 14 visualizaciones en YouTube!". La referencia al canal de baja audiencia donde Adorni hacía sus primeras armas como analista económico fue el puntapié de un argumento más amplio: ¿cómo alguien que sobrevivía con esos recursos acumuló una fortuna en criptomonedas antes de que las criptomonedas fueran masivas?

El periodista fue contundente: "Era un croto Adorni antes de la función pública. Y de la nada se compra mansiones, no pedía precios de refacciones, gastaba todo en su departamento de Caballito también. Es muy evidente: empezó a tener una vida de nuevo rico cuando entró al Estado. Están tomando a la gente por boluda". La pregunta que subyace en el análisis de Jove es la misma que recorre la causa judicial que tramita en Comodoro Py: si Adorni tenía esa fortuna en cripto acumulada desde antes de 2019, ¿por qué su estilo de vida dio un vuelco tan abrupto justo después de asumir como secretario de Comunicación en diciembre de 2023?

La declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción y ARCA incorpora por primera vez USD 513.000 vinculados a inversiones en bitcoin supuestamente realizadas entre 2013 y 2018. Adorni sostuvo haber invertido unos 200.000 dólares y haber ganado otros 300.000. Ese dinero —hasta ahora fuera del radar fiscal— sería el origen de la casa en el country Indio Cuá y el departamento en Caballito, ambos adquiridos durante 2025. En paralelo, él mismo reconoció ante las cámaras: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos".

La respuesta de Jove no se limitó al análisis periodístico. Con la sorna que lo caracteriza, el conductor de A24 les hizo una solicitud formal —aunque irónica— a los legisladores: que el día en que Adorni presentó la declaración jurada sea declarado "El Día del Boludo", en conmemoración del momento en que el jefe de Gabinete intentó convencer al país de que un comunicador de mediana visibilidad, que compraba salchichas fuera de fecha, había logrado amasar medio millón de dólares en criptoactivos antes de pisar una oficina del Estado. La propuesta fue recibida con carcajadas y miles de reproducciones en redes. El humor, una vez más, dijo lo que el periodismo más formal tardó en decir.