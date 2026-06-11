El insulto, el precio de no soltar la mano

Hay una escena que se repite desde hace semanas en los pasillos de La Libertad Avanza y que anoche volvió a producirse con inusitada intensidad: el teléfono de Javier Milei suena, del otro lado hay un referente libertario que le pide, con mayor o menor delicadeza, que le suelte la mano a Manuel Adorni, y el Presidente despliega entonces el mismo vocabulario con el que suele despachar a sus adversarios en X. Los insultos fluyen con naturalidad. La posición, inamovible.

El Presidente retuiteó ayer a su cineasta Santiago Oría: "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN". En el mismo texto Oria apuntaba contra el periodismo: "Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país". El problema es que los hechos, esta vez, no vienen de la prensa. Vienen de la boca del propio Adorni.

El bochorno de LN+ y el mea culpa

Treinta y cinco días después de que el propio Milei anunciara que su jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada "de manera inminente", Adorni finalmente se sentó anoche frente a José del Río en LN+ para hacer lo que llevaba meses postergando. Lo que siguió no fue la reparación que el oficialismo necesitaba. Fue una confesión en diferido, administrada con torpeza.

Adorni admitió que él y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros no declarados y que los activos omitidos ascienden a aproximadamente medio millón de dólares. Ante la pregunta de Del Río sobre por qué esos fondos no habían sido declarados, la respuesta que eligió fue infeliz: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años."

Adorni reconoció además que confeccionó personalmente su declaración jurada de inicio patrimonial en el caos de los primeros días de gobierno, trasladó a ese documento la información que venía consignando en sus registros previos y "arrastró el error" de no incorporar los ahorros acumulados con su esposa. En síntesis: "Hago mea culpa, por supuesto que cometí un error", dijo. Y añadió que pensó en renunciar. Ese "pensé" tiene todo el peso de lo que no dice: no renunció. Y Milei no se lo pidió.

El desdén de marzo y la justicia

El contraste con lo que el propio oficialismo sostuvo durante meses es demoledor. En marzo, Adorni había dicho que tenía todo declarado. Cuando los diputados lo convocaron al Congreso para dar explicaciones, el funcionario se presentó y descartó cualquier inconsistencia en su situación patrimonial. La oposición cuestionaba, él desmentía. El Presidente lo respaldaba. Karina lo abrazaba en las redes. Todo era una operación de la "casta" y las "basuras inmundas".

En el oficialismo la versión oficial es que el ministro coordinador cometió un error en la confección de sus primeras declaraciones juradas, pero se esmeran por remarcar que no hubo irregularidades. La distinción entre "error" e "irregularidad" es la cuerda floja sobre la que baila el gobierno desde anoche.

El problema para Adorni y los libertarios es que la Justicia no distingue con la misma generosidad: el fiscal Gerardo Pollicita impulsaría una pericia contable para verificar la evolución patrimonial de Adorni, y la posibilidad de que el jefe de Gabinete deba presentarse en Comodoro Py genera, según fuentes del propio oficialismo, una preocupación creciente.

La vicepresidenta y el pendrive mágico

No fue solo la oposición la que salió a golpear. Victoria Villarruel definió como "una vergüenza" el accionar de Adorni y sus explicaciones, e ironizó sobre las declaraciones del exvocero con una frase que ya circula como epitafio de la noche: "Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico." La distancia entre la vicepresidenta y el gobierno, que ya es pública y notoria, se volvió a medir en esa frase.

Pero también desde el ala más dura del espacio libertario, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez calificó a Adorni como "mitómano público" y le exigió a los ministros que, si tienen dignidad, demanden su renuncia o presenten las propias. No es un crítico externo: es alguien de la intimidad más cerrada del círculo presidencial.

Y en los teléfonos sigue pasando lo mismo que antes de la entrevista de LN+, solo que con mayor urgencia. Referentes libertarios de provincias, candidatos que aspiran a recorrer el interior en campaña, armadores de listas que miran el calendario electoral de 2027 y hacen cuentas: ninguno puede imaginarse una recorrida en Tucumán, en La Rioja, en el Conubano profundo, en cualquier lugar donde el ajuste se sienta en el cuerpo, y responder ante la gente cuando les pregunten por la cascada en la pileta. No hay argumentos que alcancen. No hay relato que cubra esa imagen.

El gobierno lo sabe. Milei también. Por eso insulta.