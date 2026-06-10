La izquierda cruzó a Grabois por su visita a Peter Thiel

La visita de Juan Grabois a la residencia del empresario germano-estadounidense Peter Thiel en Barrio Parque, revelada por NOTICIAS, generó sorpresa en el ámbito político, al reunir en un mismo espacio a dos figuras que representan visiones ideológicas profundamente contrapuestas sobre el capitalismo, el rol del Estado y el orden global. El encuentro fue interpretado como un intento de diálogo entre universos que rara vez se cruzan. Por un lado, el del pensamiento libertario tecnológico global y, por el otro, el del activismo social vinculado al peronismo y la doctrina social de la Iglesia.

La difusión de la reunión, además de sorprender, puso en manifiesto diversos cuestionamientos al líder del Frente Patria Grande por parte de los dirigentes de la extrema izquierda, alineados al trotskismo. El referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, en su cuenta de X, posteó: "Grabois empezó votando a Massa, después pidiendo un frente con Pichetto y ahora se reúne con Peter Thiel. Siempre puede ser peor".

Si bien no se difundieron detalles oficiales exhaustivos sobre el contenido del encuentro, trascendió que la conversación giró en torno a temas como el futuro del capitalismo, el impacto de la tecnología en el trabajo, la desigualdad social y el papel de América Latina en el escenario global. En ese marco, Grabois habría planteado su preocupación por la exclusión social y el avance de modelos económicos que, según su visión, profundizan la concentración de la riqueza, mientras que Thiel habría expuesto su mirada sobre la innovación tecnológica como motor de transformación estructural.

Thiel es uno de los nombres más influyentes del capitalismo tecnológico contemporáneo. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, se posicionó como empresario a fines de los años noventa como cofundador de PayPal, una de las primeras plataformas de pagos digitales a gran escala. La venta de la compañía a eBay en 2002 le permitió consolidar una fortuna inicial que luego multiplicó mediante inversiones estratégicas en empresas tecnológicas emergentes. Fue uno de los primeros inversores en Facebook, donde adquirió una participación significativa antes de su expansión global, y también participó en el financiamiento de compañías bigdata como Palantir, especializada en análisis de datos y vinculada a agencias de inteligencia y seguridad.

A través de su fondo Founders Fund y otras estructuras de inversión, Thiel apostó a proyectos de alto riesgo vinculados a inteligencia artificial, biotecnología y exploración espacial. Su trayectoria está marcada por una combinación de intuición empresarial y posicionamientos ideológicos disruptivos. Defensor de una visión libertaria del mercado, ha cuestionado abiertamente la democracia liberal en términos tradicionales, llegando a plantear que la libertad económica puede ser incompatible con ciertos sistemas políticos contemporáneos. También ha respaldado a figuras políticas como Donald Trump y ha financiado candidatos alineados con una agenda conservadora en Estados Unidos.

Esa visión del mundo lo ubica en tensión con el pensamiento del fallecido pontífice Francisco, cuya doctrina social enfatiza la justicia distributiva, la inclusión y la crítica a lo que denomina “economía del descarte”. Mientras el Papa argentino ha denunciado reiteradamente los efectos del capitalismo financiero desregulado y ha llamado a construir un sistema económico más humano, Thiel representa una corriente que prioriza la innovación tecnológica, la competencia y la acumulación de capital como motores del progreso. En distintos foros internacionales, el contraste entre ambas miradas fue señalado como un reflejo de los debates contemporáneos sobre el futuro del capitalismo.

En ese contexto, la reunión con Grabois adquiere una dimensión simbólica. El dirigente social, cercano a Jorge Bergoglio y referente de movimientos populares, ha construido su discurso en defensa de los sectores excluidos y en crítica a las estructuras económicas que generan desigualdad. Su presencia en la residencia de uno de los exponentes más emblemáticos del capitalismo tecnológico global fue interpretada como un gesto de interlocución, pero también como una señal de la complejidad del escenario político actual.

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Más allá de la reunión, el tuit de Solano tuvo un recuerdo envenenado al rememorar la campaña presidencial de 2023, en el que Grabois compitió en las PASO dentro de Unión por la Patria, enfrentando a Sergio Massa. Tras la derrota interna, anunció públicamente su apoyo al entonces ministro de Economía de cara a las elecciones generales. Ese respaldo fue explicitado en agosto de 2023, cuando llamó a votar por Massa en el balotaje como forma de frenar el avance de Javier Milei.

Su posicionamiento político también mostró matices posteriores. En 2024 y comienzos de 2025, en medio de la reorganización del peronismo tras la derrota electoral, Grabois planteó la necesidad de construir un frente amplio que incluyera a distintos sectores del arco político. En ese contexto, sorprendió al mencionar la posibilidad de articular acuerdos con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, histórico referente del peronismo federal con posiciones mucho más conservadoras. Sus declaraciones, difundidas en entrevistas radiales y televisivas, generaron debate interno dentro del espacio opositor, ya que implicaban la apertura a alianzas que hasta entonces parecían improbables.

Más allá que el encuentro entre el legislador K y el multimillonario no derivó en acuerdos concretos ni en anuncios públicos, dejó instalada una imagen potente: la de un dirigente social argentino conversando con uno de los arquitectos del nuevo capitalismo digital.