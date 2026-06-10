El críptico mensaje de Santiago Caputo sobre su lealtad a Milei: fue al velorio de su padre

En medio de los rumores que periódicamente lo ubican al borde de la salida del Gobierno, Santiago Caputo eligió las redes sociales para hacer una declaración de lealtad tan emotiva como calculada. En su cuenta de X, el asesor presidencial publicó un mensaje que, sin nombrarlo, tenía un único destinatario: Javier Milei.

"Hace tres años exactos un amigo interrumpió un evento muy importante en lo que sería el proceso más importante de su vida para venir a acompañarme a despedir a mi padre. Cuando la gente me pregunta por qué hago lo que hago la respuesta es que hace tres años un amigo interrumpió su vida por un momento para venir a acompañarme a despedir a mi padre", escribió Caputo.

El tuit no necesitaba aclaración, pero la historia detrás tiene nombre y fecha. En junio de 2023, Rodis Recalt reconstruyó en NOTICIAS el momento exacto al que Caputo alude: cuando falleció su padre, Claudio Caputo —ex presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires—, el entonces candidato presidencial tenía programado un encuentro con Santiago y tuvo que cancelar. Le avisó por WhatsApp. La respuesta de Milei fue lacónica y contundente: "¿Dónde estás?". Cuando Caputo le dijo que estaba en su casa con su familia, Milei respondió: "Voy para allá." Y fue.

Ese gesto, según la reconstrucción de Recalt, selló una amistad que ya venía construyéndose desde que Ramiro Marra —compañero de secundaria de Caputo en el colegio Manuel Belgrano de Belgrano— lo acercó al líder libertario. Caputo, politólogo, ex colaborador de los equipos de Jaime Durán Barba y consultor con experiencia en varios países de la región, se convirtió en una de las voces que Milei más escuchaba. Tanto que fue de los pocos invitados a cenar en la casa del entonces candidato para conocer a Fátima Florez.

Hoy, con Caputo ejerciendo como asesor presidencial en la Casa Rosada y con su nombre apareciendo recurrentemente en disputas internas del oficialismo, el tuit funciona como una respuesta a todos los que especulan con su salida: la deuda de lealtad está saldada hacia un solo lado, y no hay señal de que eso vaya a cambiar.