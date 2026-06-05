La reunión de Grabois con Peter Thiel: adelanto de la tapa de NOTICIAS

La calle Dardo Rocha no se parece en casi nada a Puerta de Hierro, la sede histórica del exilio de Perón. Ubicada en el corazón de Barrio Parque, zona de embajadas, de museos como el Malba y de alto poder adquisitivo, en esas cuadras exclusivas viven desde Susana Giménez, Pampita, Mirtha Legrand a Mauricio Macri. Sin embargo, en el último mes llegó un nuevo vecino y la zona empezó a cambiar. Es que ahora se ven, casi a diario, a distintos popes del círculo rojo desfilando por la casa del recién desembarcado Peter Thiel, en lo que parecería una versión tecnodistópica de lo que sucedía en las afueras de Madrid durante los años del General.

Uno que podría dar fe es ni más ni menos que Juan Grabois. El dirigente peronista entró a la mansión que el dueño de Palantir pagó en alrededor de 12 millones de dólares el miércoles 3 a las 9 y 10 de la mañana. Dos semanas antes León XIV, el Papa que sucedió al mentor del invitado, había presentado su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, en la que abiertamente planteaba “desarmar la IA, sustraerla de la lógica de la competencia militar e impedirle el dominio sobre lo humano”. Por si el destinatario de esa declaración no había quedado del todo claro, el Sumo Pontífice le agregó una cita del “Señor de los Anillos” a su obra: la empresa de Thiel, que tiene multimillonarios contratos con el Pentágono y la CIA, debe su nombre a las “piedras videntes” del clásico de Tolkien. De hecho, la obsesión del nuevo residente porteño llegó al punto tal de que a poco de llegar a Barrio Parque mandó a empapelar los cuartos de sus dos hijos con imágenes de esa película.

Todo parece del terreno de la ficción, empezando porque uno de los hombres más poderosos del planeta, con una fortunada valuada en US$ 30.000 millones, haya decidido instalarse a sólo una cuadra de la parada del colectivo 130. Y habría que agregarle una capa más: en un momento donde el líder de la institución más antigua de Occidente mantiene una pulseada abierta contra el magnate que sueña con un nuevo orden mundial tecnoimperialista, es más que probable que Thiel y Grabois se hayan trenzado en una discusión sobre Tolkien. El dirigente es otro obsesivo lector del escritor británico y ya le había dirigido mensajes al empresario sobre lo que entendía que era una errónea interpretación de aquel texto: “Los Palantir no eran malos en sí mismos. Por eso cuando lo usa Aragorn, que tiene una voluntad firme, los puede usar exitosamente, pero cuando lo usan otros personajes como Saruman facilita su conversión a la maldad. Entonces, ¿qué va a hacer Thiel con los Palantir de este mundo? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Al camino del bien o al camino del mal?”.

Obviamente, el punto nodal de la conversación debe haber sido ese: el debate sobre el futuro de la humanidad y del capitalismo. “Thiel está sentado en pilas y pilas de millones de dólares y, como Galperín, se sienten oprimidos porque el Estado les dice que no pueden hacer lo que quieren. Por eso tienen utopías escapistas, como por ejemplo irse a Marte, pero si el Estado nortamericano no les pone mucha plata es todo chamuyo”, había declarado Grabois casi un año atrás. El dirigente -que no quiso contestar las consultas de esta revista- se retiró después de más de tres horas de charla. Y fue tan sólo otra reunión más para Thiel, que ya ha recibido en su mansión a Santiago Caputo, Federico Sturzenegger, Mauricio Macri, a economistas y ex funcionarios, y hasta fue a la Rosada a reunirse con Milei. El que quiere ser el arquitecto de un futuro donde las decisiones más importantes no la tomen los gobernantes sino el algoritmo ahora paga el ABL.

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