Caputo versus Menem: la guerra de trincheras dentro del cielo libertario

Dentro de La Libertad Avanza hay dos partidos. Conviven en el mismo gobierno, se sientan en la misma mesa política, se ven las caras en cada acto oficial. Pero hace meses que se disparan en las redes con una franqueza que ningún operador del peronismo se hubiera permitido. El fin de semana pasado, esa guerra subterránea dejó de ser subterránea: explotó en X con nombre y apellido, con capturas de pantalla como munición y con el presidente Javier Milei observando el escándalo desde Olivos, incómodo pero sin intervenir.

El detonante fue microscópico. Una cuenta anónima llamada @PeriodistaRufus, con menos de cien seguidores, publicó un posteo crítico contra la aerolínea Flybondi con el mensaje "Tsumani de chanes" y arrobó directamente a Santiago Caputo y a Manuel Vidal, su principal colaborador. El posteo incluía un link de Instagram. Y ahí estuvo el error que desató todo: cuando se comparte un link de esa red social en X, la interfaz genera una vista previa que revela desde qué cuenta fue originalmente compartido el contenido. En este caso, esa cuenta era la de Martín Menem. "No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados."

Fue Manuel Vidal quien detectó el dato y se lo pasó a Caputo. El asesor presidencial no tardó ni cinco minutos en publicarlo. Con dos palabras fue suficiente para prender fuego el ecosistema digital libertario: "Que gagá, @PeriodistaRufus", publicó junto a una captura. Minutos después, la cuenta @PeriodistaRufus fue dada de baja. Eso le dio a Caputo la excusa perfecta para un segundo tiro: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos".

El Gordo Dan y el archivo que no perdona

Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", es el streamer y propagandista que conduce la tropa digital conocida como Las Fuerzas del Cielo. En la interna libertaria funciona como el ariete de Caputo en redes: es el que golpea, el que viraliza, el que convierte una captura en un escándalo político. Esta vez no fue la excepción.

Pero Parisini aportó algo más que burlas. Rescató un dato que había pasado desapercibido: @PeriodistaRufus había tuiteado el 11 de marzo de 2025 a la noche que "mañana no hay quórum", y el 12 de marzo por la mañana que "la sesión se cae después de votar la emergencia de Bahía Blanca". Exactamente eso fue lo que sucedió: Diputados aprobó la declaración de emergencia por las inundaciones, se armó una pelea en el recinto entre el diputado del MID Oscar Zago y el libertario Lisandro Almirón, el quórum cayó a 128, y Martín Menem levantó la sesión antes de que la oposición pudiera votar los emplazamientos que buscaba.

"ESTO ES INCREIBLE. La cuenta PeriodistaRufus YA SABÍA el 11 de marzo a la noche que "mañana no hay quórum" y el 12 a la mañana que "la sesión se cae después de votar la emergencia de Bahía Blanca". Después sucedió EXACTAMENTE eso: aprobaron la emergencia, se armó el quilombo, y Martín Menem levantó la sesión", escribió el tuitero caputista.

La implicancia era clara: quien manejaba @PeriodistaRufus tenía información interna del Congreso con doce horas de anticipación. O era Menem, o era alguien de su entorno inmediato.

El historial que los dejó en peor situación

La tropa caputista no se limitó a exponer el episodio del link. Mientras @PeriodistaRufus intentaba borrarse de la faz de X, en el otro bando capturaban, archivaban y difundían sus 584 tuits eliminados. El inventario fue demoledor: la cuenta había cuestionado a Patricia Bullrich, insultado a Parisini, criticado a Luis Caputo y al plan económico, apuntado contra diputados de LLA y llegado a escribir sobre "los perros del Javo", en referencia a los mascotas de Milei, tema considerado intocable dentro del espacio.

También había publicado elogios explícitos hacia Karina Milei y hacia la gestión de Sebastián Pareja, el operador de la hermana del presidente. Y, para completar el cuadro, había escrito: "Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre @slcaputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco". No era una cuenta de la oposición atacando al gobierno. Era una cuenta del gobierno atacando a una parte del gobierno.

PraetorLeon: el antecedente ignorado

@PeriodistaRufus no fue la primera cuenta que el sector caputista le adjudicó a los Menem. Antes existió @PraetorLeon, un perfil que durante meses combinó ataques a Santiago Caputo con elogios sistemáticos a Martín Menem y su entorno. En agosto de 2025, en plena campaña para las elecciones bonaerenses, cuentas alineadas con Las Fuerzas del Cielo difundieron una captura donde @PraetorLeon respondía un intercambio con una sintaxis y un tono notablemente parecidos a los de Menem. El propio presidente de la Cámara salió a desmentirlo: "No tengo nada que ver con esta cuenta". En una entrevista con Luis Majul aclaró que tiene una sola cuenta de Twitter y que la maneja él. "Hay gente que trabaja en Twitter y hay gente que boludea", dijo. Pocos le creyeron del todo.

Lo que sí quedó documentado es que @PraetorLeon celebró abiertamente el armado de listas de las elecciones de 2025, particularmente la inclusión de candidatos del entorno de los Menem y la exclusión de figuras vinculadas a Las Fuerzas del Cielo. El día en que se conoció que Juan Bautista Mahiques sería el nuevo ministro de Justicia —una designación que el sector de los Menem había impulsado activamente— @PraetorLeon publicó únicamente tres letras: "JBM".

Dos bandos, una sola bandera

Para entender por qué se pelean, hay que entender quiénes son. El sector de Santiago Caputo tiene su columna vertebral en Las Fuerzas del Cielo: el Gordo Dan como cara pública, el legislador bonaerense Agustín Romo como brazo territorial, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, y una red de tuiteros militantes que desde la campaña de 2023 construyeron el universo digital libertario. Caputo también controla, a través del funcionario Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Es el arquitecto de la comunicación política del gobierno y el hombre con vínculos propios en Washington: días antes de este escándalo, había estado reunido en la Casa Blanca, el Capitolio y la sede de la CIA en Langley.

Del otro lado está el universo que orbita alrededor de Karina Milei, con Martín Menem como su principal expresión legislativa y Sebastián Pareja como operador territorial en la provincia de Buenos Aires. Los Menem llevan meses intentando construir su propio ecosistema digital: contrataron una consultora de redes, trabajaron con Lilia Lemoine y con el youtuber Tronco para armar un grupo de influencers que Milei llegó a recibir en Olivos. Pero ninguno de esos intentos logró el volumen ni la virulencia de Las Fuerzas del Cielo.

Karina como generala

La disputa tiene una dimensión concreta más allá de las cuentas anónimas: Karina Milei avanza sobre áreas que Caputo controla. Pareja fue designado presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, lo que pone en manos de la hermana del presidente el monitoreo de los gastos reservados de la Side. El Ministerio de Justicia, con la designación de Mahiques, también fue una victoria del karinismo. El mapa de poder se mueve. Quien manejaba @PeriodistaRufus sabía con doce horas de anticipación lo que iba a pasar en el Congreso. Eso no es un troll. Es alguien adentro.

Menem intentó apagar el incendio el domingo por la mañana con un mensaje al grupo de WhatsApp de los diputados de LLA: reconoció que alguien de su equipo de comunicación había compartido el link desde el celular donde tenía iniciada la sesión de Instagram de la cuenta oficial, pero negó ser el dueño de @PeriodistaRufus. "Un error involuntario", dijo. La explicación fue recibida con escepticismo en el sector caputista y con comprensible incomodidad entre los legisladores que todavía no tienen claro a cuál de los dos bandos conviene apostar.