La tienda de tres pisos de la hija de Carlos Rovira en París

A fines de 2023, mientras la Argentina procesaba el resultado electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia, Miranda Rovira estaba ocupada en otra cosa: el 13 de diciembre, tres días después de la asunción, constituía en Francia una sociedad por acciones simplificada bajo la cual opera Mima Concept Store, una boutique de moda y diseño de lujo de tres pisos ubicada en el 92 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, a metros del Palacio del Elíseo, sede del gobierno de Emmanuel Macron. Tenía 25 años. Un año después, la tienda ya era una realidad física en una de las calles comerciales más caras del planeta.

El dato no es menor: la Rue du Faubourg Saint-Honoré es el epicentro de la moda europea de alta gama, vecina de la Place Vendôme, flanqueada por galerías de arte y firmas de diseño donde los alquileres se miden en millones de euros anuales. Abrir allí un local de tres pisos a los 26 años, sin una herencia corporativa declarada, generó preguntas que hasta ahora no tienen respuesta pública.

Mima opera como espacio curatorial: Miranda selecciona y promueve diseñadores y artistas de la escena parisina. En marzo de 2025, la edición digital de Vogue la destacó durante la Fashion Week, describiendo el local como un espacio "conceptual y vanguardista". Las piezas en exposición —botas de entre 1.000 y 2.000 euros, anteojos de sol, joyas— completaron el cuadro. Miranda figura como presidenta de la sociedad y utilizó su pasaporte italiano para constituirla.

Lo que hace ruido no es solo la escala de los emprendimientos sino su velocidad y su geografía. Misiones es una provincia que el Frente Renovador de la Concordia —el espacio político que Carlos Rovira conduce desde hace casi tres décadas— gobierna de manera ininterrumpida, con cuestionamientos históricos por el manejo de la obra pública y los recursos estatales. Que los herederos del jefe de la Renovación consoliden un imperio económico de alcance europeo, con sociedades constituidas en París y presencia en las páginas de Vogue, expone una liquidez difícil de justificar como resultado de proyectos de diseño independiente.