Fake news: las imágenes de jóvenes fumando marihuana no son de la marcha universitaria

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo la cuarta marcha federal universitaria contra el ajuste y la gestión del gobierno de Javier Milei contra los centros de altos estudios del país. En este contexto, el activista digital Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan" en su cuenta de X, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, difundieron en sus redes sociales una grabación que muestra a un grupo de hombres supuestamente fumando marihuana en medio de la movilización camino al Congreso."¿Qué facultad es esa?", interrogó el funcionario perteneciente al Ministerio de Capital Humano.

Tanto el activista digital libertario y conductor del streaming Carajo como el funcionario nacional dieron a entender que las imágenes compartidas correspondían a la protesta de las universidades publicas nacionales. sin embargo, el portal Chequeado comprobó que la secuencia viralizada no formaba parte de esa marcha sino que eran registros audiovisuales del sábado 2 de mayo en el marco de la “Marcha mundial de la marihuana”, que se realizó en distintos puntos del país.

"A través de una búsqueda inversa de fragmentos del video en Google, Chequeado verificó que la pieza viral circula desde, al menos, el 3 de mayo de 2026. El video fue publicado en esta fecha por el portal de noticias La Misión Informa en su cuenta oficial de Instagram. La descripción del posteo explica que las imágenes fueron grabadas el último sábado 2 de mayo durante “la movilización en Buenos Aires por el cannabis terapeútico”, en el marco de la “Marcha Mundial de la Marihuana 2026”, destacó el portal periodístico.

Por otro lado, también en estos días, el mismo Alvarez tuvo otra participación dentro del contexto virtual al protagonizar un spot que fue compartido por la ministra Sandra Pettovello en su cuenta personal de X. En la grabación, el secretario de Políticas Universitarias, manifiestó su disconformidad ante los costos de las universidades públicas, observando puntualmente el caso de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). "¿Ustedes sabián que cada egresado de la Universidad Nacional de las Artes significa una erogación para todos los argentinos de alrededor de 400 millones de pesos?", interrogó el funcionario.

"Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo afirmando falsamente que las universidades van a cerrar. Pero lo que nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más baja de la región y casi el 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia. La UBA alega que el gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuelas, cuando si se realizaron todas las transferencias correspondientes", añadió Alvarez.

En el mismo editado, Alvarez sostiene que la gestión libertaria habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros, pero los centros de estudios decidieron no hacerlo. Enfocando en ese tópico, el secretario dio a conocer que el 40% de los estudiantes de Medicina de la UBA son extranjeros, mientras que el 51% de los estudiantes de la misma carrera de la Universidad Nacional de La Plata , también lo son. A continuación, el funcionario destacó: "La UBA alega transparencia; sin embargo, interpuso una medida judicial para no dejarse auditar por la Sindicatura General de la Nación. que es el órgano del PEN que corresponde que realice ese control". Al finalizar, la grabación anunció la creación de un sitio web para el control de las casas de estudios universitarios de todo el país.

Este martes se llevo cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la protesta se convirtió en una de las marchas más masivas contra el gobierno nacional durante este año. Con movilizaciones simultáneas en Buenos Aires y en decenas de ciudades del país, estudiantes, docentes, investigadores, autoridades universitarias y trabajadores no docentes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, denunciaron el desfinanciamiento del sistema público de educación superior y cuestionaron la pérdida salarial acumulada en el sector. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El acto central se realizó en Plaza de Mayo, donde confluyeron columnas de universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones estudiantiles. La protesta también tuvo réplicas en Córdoba, Rosario, La Plata, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades universitarias. Según los organizadores, la movilización buscó “defender la universidad pública, la ciencia nacional y el derecho social a la educación”.

El principal reclamo estuvo dirigido al Gobierno nacional por la negativa a ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras meses de conflicto presupuestario. Rectores, docentes y estudiantes denunciaron que la Casa Rosada incumple la norma sancionada por el Poder Legislativo y además desobedece fallos judiciales que ordenaron aplicar artículos vinculados a la recomposición salarial docente y al financiamiento de becas universitarias.

La ley se había transformado en el eje central de la disputa entre el sistema universitario y la administración libertaria. El Congreso aprobó el proyecto luego de las primeras grandes marchas universitarias de 2024 y 2025, impulsadas por la presión de rectores, sindicatos y federaciones estudiantiles. La norma contemplaba mecanismos automáticos de actualización presupuestaria, fondos específicos para funcionamiento de universidades nacionales, becas y recuperación salarial docente. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó de plano su aplicación argumentando que afectaba el objetivo de superávit fiscal.

La pelea escaló cuando la Justicia falló en dos instancias a favor de las universidades y ordenó al Gobierno ejecutar partes de la ley. El conflicto terminó judicializado y actualmente permanece bajo análisis de la Corte Suprema. Durante el acto en Plaza de Mayo, los organizadores reclamaron públicamente que el máximo tribunal obligue al Estado nacional a cumplir la legislación votada por el Congreso.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunció además que el ajuste presupuestario pone en riesgo el funcionamiento académico, la continuidad de investigaciones científicas, los hospitales universitarios y el inicio normal del segundo cuatrimestre. El conflicto venía creciendo desde principios de año. Las universidades denunciaron sucesivos recortes presupuestarios y cuestionaron una reciente decisión administrativa del Gobierno que redujo partidas destinadas a educación superior. Según distintos informes , el ajuste acumulado sobre universidades públicas y organismos científicos alcanzó cifras millonarias.