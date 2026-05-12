Los videos cantando que sube "Fini" Lanusse, la protagonista del caso Propofest

El caso conocido mediáticamente como “Propofest” comenzó a investigarse a partir de la muerte del anestesiólogo mendocino Alejandro Zalazar, de 34 años, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo. Según la reconstrucción judicial y policial, el cuerpo fue encontrado con una vía intravenosa conectada y elementos compatibles con la administración de anestésicos de uso hospitalario. La autopsia determinó signos compatibles con una sobredosis y la Justicia centró las primeras sospechas en el uso de propofol y fentanilo, dos drogas de utilización restringida en ámbitos médicos.

A partir de esa muerte, el expediente derivó en una investigación mucho más amplia sobre el presunto desvío ilegal de anestésicos desde el Hospital Italiano de Buenos Aires hacia reuniones privadas y fiestas clandestinas en círculos vinculados a residentes y anestesistas. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, mientras la fiscalía comenzó a reconstruir la trazabilidad de las ampollas halladas y el circuito mediante el cual esas sustancias habrían salido del ámbito hospitalario.

Los principales imputados son Delfina Lanusse, conocida como “Fini”, y el anestesista Hernán Boveri. Ambos fueron procesados formalmente el 10 de abril de este año por el delito de administración fraudulenta, en una resolución que además incluyó embargos sobre sus bienes. Según la investigación, los dos habrían participado en el presunto desvío de propofol y otros anestésicos desde el Hospital Italiano para fines ajenos al uso médico autorizado.

La Justicia sostiene que Boveri habría tenido un rol central en el manejo y extracción de los medicamentos, motivo por el cual fue considerado autor del delito de administración fraudulenta. En el caso de Lanusse, la señalan como presunta partícipe secundaria dentro de esa misma maniobra. Por otro lado, la residente Chantal Leclercq, conocida como “Tati”, también quedó bajo investigación judicial. Los expedientes y testimonios incorporados a la causa indican que estuvo presente en el departamento de Zalazar el día en que fue encontrado muerto.

La Justicia investiga su posible participación en el circuito de consumo y provisión de anestésicos y analiza además movimientos realizados dentro del departamento luego del fallecimiento. Un testigo declaró haber observado a una de las jóvenes manipular el teléfono celular de Zalazar antes de la llegada de la Policía.

Los investigadores intentan determinar si existió una organización informal destinada al robo, almacenamiento y utilización recreativa de sustancias anestésicas. Entre los delitos analizados aparecen la administración fraudulenta, el posible desvío de medicamentos de uso hospitalario, irregularidades vinculadas al manejo de sustancias controladas y eventuales responsabilidades penales derivadas de la muerte de Zalazar. Aunque el expediente todavía se encuentra en etapa de instrucción, la fiscalía busca establecer si hubo más profesionales involucrados y si las denominadas “Propofest” funcionaban de manera sistemática.

En sus declaraciones judiciales, tanto Lanusse como Boveri negaron haber robado drogas del hospital. Lanusse declaró ante el juez Sánchez Sarmiento que “nunca robé nada” y sostuvo que fue perjudicada por versiones impulsadas por una examiga. Boveri, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que las denuncias “nacen de rumores” y carecen de pruebas directas. Ambos apelaron sus procesamientos y reclamaron la revocación de las medidas judiciales por considerar que no existen evidencias concluyentes.

Alejandro Zalazar es considerada hasta ahora la principal víctima conocida del caso. La Justicia intenta establecer si existieron otras personas afectadas por el uso recreativo de estas sustancias o si hubo otros episodios previos encubiertos dentro del ambiente hospitalario.

Una curiosidad del caso es el perfil público de Delfina “Fini” Lanusse. Si bien la joven se encuentra vinculada al ámbito de la medicina, desde hace años, es una reconocida influencer que tiene una llegada masiva a través de su cuenta de TikTok.

Por eso su presencia activa en redes sociales, antes de que el caso adquiriera notoriedad pública, sorprendió a los medios y a las investigadores judiciales. Incluso, ese aspecto social del universo digital sigue prevaleciendo con videos subidos a la plataforma social china en la que se observa cantando en karaoke el tema pop. "Real friends" de Camilla Cabello, donde mirando a cámara, repetía la letra en inglés: "Creí que podía confiar en ti, no importa. / ¿Por qué cambias de bando constantemente? / ¿Dónde pongo el límite? / Supongo que soy demasiado ingenua para interpretar las señales".Por supuesto, también reapareció en sus redes declarando su confianza en la Justicia y sostuvo que “las cosas se van a aclarar”.

Por el momento, el caso continúa en investigación y todavía no existe una sentencia firme sobre el hecho. La Justicia intenta determinar el alcance real de la presunta red de desvío de anestésicos, el grado de participación de cada imputado y si la muerte de Alejandro Zalazar puede vincularse penalmente con el circuito investigado en la causa Propofest.