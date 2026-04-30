Con el caso de Adorni bien se podría usar la frase “dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces”. Es que en el apoyo exagerado al jefe de Gabinete se esconden varias tramas. La más contundente es que el escándalo del funcionario está lejos de ser el único caso sospechado de corrupción en este gobierno: a los préstamos para funcionarios del Banco Nación, los presuntos sobreprecios en el área de discapacidad, $Libra y los presuntos retornos en el PAMI y la ANSES se le van sumando los de funcionarios menos conocidos pero igual de escandalosos.

Hay en el círculo rojo quienes piensan que la decisión de no soltar a Adorni está la lógica de que, sin él en la palestra, la atención pública volvería a temas más espinosos como el posible enriquecimiento ilícito de la secretaria general o el penoso rumbo de la economía argentina. Por eso el título de tapa de NOTICIAS de esta semana: Corrupción libertaria: CAUSA COMÚN. Una edición en la que te contamos los entretelones de la presentación de Manuel Adorni el miércoles 29 en el Congreso y cómo llegó el Presidente Milei a acompañarlo: con nivel récord de paranoia y crisis de nervios.

También en la portada de esta semana abordamos la Colapintomanía. El negocio de la Fórmula 1 y la curiosa paradoja argentina del perdedor convertido en ídolo.

Además en esta tapa el auge de las biopics edulcoradas, en las que importa menos la fidelidad a los hechos reales que la intención de no incomodar. Y un circuito para disfrutar del fin de semana largo; el de los mejores rooftops porteños, con bares y restaurantes.