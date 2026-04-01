Es una figura de fuerte raigambre en la corporación judicial y su carrera está plagada de gestos de subordinación al poder. Eduardo Taiano: El sumiso fiscal del Libragate, es el título de tapa de Noticias de esta semana. Acusado de dormir la causa de la criptoestafa que complica al Presidente, el fiscal remite a una larga tradición que los politólogos definen como “defección estratégica” de la Justicia y que consiste en el cajoneo de causas comprometedoras para gobernantes mientras se mantienen en el poder. Pero más allá del avance lento de la causa, el mejor amigo de Taiano es defensor de uno de los imputados y su hijo fue funcionario de Milei.

Además, en la tapa de esta semana el escudo místico de Adorni, que luce en su oficina y fue regalo de Karina Milei, para que lo proteja en tiempos difíciles para el jefe de Gabinete.

Y dos notas en clave costumbrista: una nueva ola de ultradelgadez, que ahora protagonizan celebridades icónicas de más de 50; y el auge de la decoración gracias a la proliferación de tiendas de diseño a precios accesibles. Te contamos cuáles son.