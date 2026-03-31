El comunicado de la UBA sobre el "profesor kuka" al que pide echar Feinmann

Hace apenas unos días, el Colegio Nacional de Buenos Aires quedó en el centro de un escándalo tras la viralización de un video en redes sociales en el que un docente, que presuntamente fue identificado como Walter Escobar, increpa y amenaza a un grupo de alumnos activistas de una agrupación libertaria a la salida del establecimiento, en un episodio que generó fuerte repercusión mediatica.

Fuentes de la casa de altos estudios se comunicaron con NOTICIAS y se refirieron al hecho, negando que el docente que interpela a los jóvenes sea Escobar. La institución educativa compartió en su sitio web un comunicado sobre lo acontecido afirmando que se iniciara una investigación sumarial para determinar qué sucedió y si hubo personal del establecimiento involucrado.

"Ante hechos de público conocimiento que habrían ocurrido el pasado jueves en las inmediaciones del Colegio Nacional de Buenos Aires, difundidos a través de redes sociales, las autoridades decidieron iniciar una inmediata investigación sumarial para determinar posibles responsabilidades que competan a personal de la institución. La comunidad educativa del CNBA mantiene un firme compromiso con fomentar una convivencia respetuosa, la participación democrática y la defensa de la libertad de expresión sin restricciones", destacó el comunicado.

En el registro audiovisual, un hombre que presuntamente sería un docente increpa a un grupo de alumnos en la salida del colegio y se lo escucha decir: “Cuando llegues a ser adulto, te voy a bajar todos los dientes”, y ante la consulta del estudiante sobre si se trataba de una amenaza, respondió: “No te voy a amenazar porque sos menor”. El episodio ocurrió en la vía pública, en las inmediaciones de la histórica institución educativa.

La discusión fue escalando hasta convertirse en un cruce verbal agresivo. En otro tramo del hecho, el individuo también lanzó: “Andá a llamar a la policía, pelotudo”, antes de retirarse del lugar. En otra secuencia del mismo episodio, se lo escucha advertir: “Si sale la nueva ley, el 2 de abril te espero acá”, en lo que fue interpretado como una escalada del conflicto verbal.

Sobre el hecho, Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, afirmó: "Según me informan las autoridades de la UBA, de quién depende el Colegio Nacional de Buenos Aires, el agresor será sometido a sumario y separado preventivamente. Vamos a estar siguiendo estos temas muy de cerca de acuerdo a las instrucciones de la Ministro Sandra Pettovello". En redes sociales, el periodista Eduardo Feinmann afirmó: "Muy grave. Debería ser echado del colegio" y compartiendo el tuit de Alvarez sumó: "Tiene que estar afuera".