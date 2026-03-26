Prostitución VIP: elevan a juicio oral la causa contra Leandro Santos tras 15 años

Tras más de quince años atravesados por dilaciones procesales, planteos defensivos y presuntas interferencias de poder, la causa conocida como “Prostitución VIP” —una de las más resonantes en la Argentina en materia de explotación sexual vinculada al mundo del espectáculo— fue finalmente elevada a juicio oral y público. El inicio del debate fue fijado para el 26 de octubre a las 9 horas en los tribunales de Comodoro Py.

El expediente tiene como principal imputado al representante de modelos Leandro Santos, junto a sus hermanos Rodrigo y Micaela, señalados como integrantes de una estructura que habría operado durante años bajo la fachada de la agencia Latin American Models.

De acuerdo con la investigación judicial, dicha agencia tuvo una fuerte inserción en ámbitos de la televisión, el teatro y la vida nocturna, consolidando una red de contactos que, según la acusación, excedía la actividad legal del modelaje. En ese contexto, la causa expone un entramado donde se entrecruzan figuras del espectáculo, empresarios y sectores del poder político.

El caso tuvo derivaciones internacionales. La investigación se originó en Uruguay, en el marco de operativos desarrollados durante temporadas estivales en Punta del Este. Allí, la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, en la causa N° 474-161/2010 —conocida mediáticamente como “Operación Blanca”— solicitó la extradición de Santos.

En la Argentina, el expediente tramitó en los tribunales federales de Comodoro Py. Inicialmente intervino el juez Claudio Bonadío y posteriormente el juez Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento de los imputados en la causa N° 1122/2015, junto con embargos millonarios sobre sus bienes.

En la resolución de elevación a juicio, el magistrado sostuvo que la organización habría captado mujeres bajo promesas engañosas vinculadas al modelaje —como participación en desfiles, eventos o programas televisivos— para luego derivarlas a encuentros sexuales con personas de alto poder adquisitivo. Según la imputación, el circuito incluía reclutamiento en Uruguay, traslados hacia Punta del Este y Buenos Aires, y alojamiento en ambas ciudades.

Uno de los elementos relevantes del expediente es la reiteración del nombre de Santos como nexo en distintas investigaciones por presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual y extorsión.

El caso también adquirió visibilidad pública a partir de distintos episodios mediáticos y judiciales. Entre ellos, la aparición de modelos vinculadas a la agencia en el contexto de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, así como el escándalo que involucró al dirigente político Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici, quien posteriormente presentó un escrito judicial en el que reconoció haber desempeñado tareas como “acompañante de viajes” a cambio de dinero y bienes de lujo.

por R.N.